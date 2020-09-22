Yunanistan: Türkiye ile görüşme tarihi henüz belirlenmedi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelio Petsas, Türkiye ile başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerle ilgili henüz bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Petsas, düzenlenen basın toplantısında kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtta, görüşmelere ne zaman başlanacağı ile ilgili ellerinde bir tarih olmadığını belirterek "Görüşmelerin içeriği deniz yetki alanlarının, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının belirlenmesi olacak" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, görüşmelerin ay sonuna kadar başlayabileceğini belirtmişti. Yunan kaynakları da görüşmelere İstanbul'da başlanacağını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta düzenlenen video konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Erdoğan dün de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Von der Leyen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, istikşafi görüşmelere başlanması planını memnuniyetle karşıladığını belirterek, görüşmelerin Doğu Akdeniz'de istikrar ve Türkiye-AB arasında yapıcı ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını kaydetmişti.

Kıbrıs'a "yaptırım" güvencesi

Yunan Kathimerini gazetesi ise Ursula von der Leyen'ın Erdoğan ile görüşmesi sonrasında AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Erdoğan'a "Türkiye'nin Kıbrıs'a karşı yasa dışı eylemlerine son vermemesi durumunda AB'nin harekete geçmek zorunda kalacağını" ilettiğini yazdı.

Gazetenin Kıbrıs hükümet sözcüsü Panayiotis Sendonas'ın açıklamasına dayandırdığı haberde, von der Leyen'ın Anastasiadis'e "tansiyonun düşürülmemesi durumunda AB'nin Türkiye'ye karşı önlemleri devreye sokma" güvencesi verdiği kaydedildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'deki sorunlarla ilgili istikşafi görüşmeler 2002'de Ankara'da başlamış, dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında 2016 yılına kadar 60 tur görüşme gerçekleştirilmişti. 2016 yılında durdurulan görüşmelere siyasi gerginlikler nedeniyle bir daha başlanamamıştı.

DW,rtr/BK,HS

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