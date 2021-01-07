 Yunanistan: Türkiye geri kabule yanaşmıyor | AVRUPA | DW | 14.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan: Türkiye geri kabule yanaşmıyor

Yunanistan, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarında bulunan ve iltica başvurusu reddedilen bin 450 sığınmacıyı geri kabule yanaşmadığını iddia ederek konuyla ilgili AB nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

default

Yunanistan, Ege'deki Yunan adalarında bulunan ve iltica başvurusu reddedilmiş bin 450 sığınmacının Türkiye'ye gönderilmesi için AB'den destek istedi.

Yunan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye'nin 2016'da AB ile imzalanan Mülteci Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıları geri kabul etme yükümlülüğü bulunduğunu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri kabule yanaşmadığını belirterek "Türkiye'nin AB ile ortak mutabakat uyarınca sığınmacıları geri kabul etmesini bekliyoruz" dedi.

Mitarakis, Yunanistan'ın AB Komisyonu ile Avrupa Sınır ve Kıyı Koruma Ajansı'na (Frontex), Türkiye'den gelen ve iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların bir an önce geri gönderilmesi için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Yunan bakan, söz konusu sığınmacıların büyük bölümünün Midilli, diğerlerinin de İstanköy, Sisam ve Sakız adalarında bulunduğunu belirtti.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

"Koşullar artık uygun"

Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacı sayısı koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl büyük ölçüde azalmıştı. Yunan bakan, koronavirüs test prosedürleri ve yeni teknolojiler sayesinde koşulların şu an geri kabulleri yeniden başlatmak için uygun olduğunu ileri sürerek "Türkiye'nin birincisi, kıyılarından ülkemize ve AB'ye ulaşmak için yola çıkan teknelerin geçişini engellemek için, ikincisi sığınmacıların geri kabulü için çabalarını artırmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan Mülteci Mutabakatı uyarınca Türkiye, topraklarından Yunanistan'a geçen ve iltica başvuruları reddedilen sığınmacıları geri kabul etme yükümlülüğünü üstlenmişti. AB ise karşılığında Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere 6 milyar euroluk mali destek, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı ve Türkiye'ye geri gönderilen her bir sığınmacı için Türkiye'de yasal olarak ikamet eden bir sığınmacının Avrupa'ya alınması yükümlülüğünü kabul etmişti.

Yunanistan resmi verilerine göre şu an Ege'deki Yunan adalarında 17 bin sığınmacı bulunuyor. Bir yıl önce Midilli, Sakız, Sisam, Leros (İleryoz) ve İstanköy adalarında toplam 42 bin sığınmacının tıkabasa dolu kamplarda yetersiz koşullarda yaşamaya terk edilmesi uluslararası eleştirilere yol açmıştı.

dpa/rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB’den Türkiye’ye 500 milyon euro ek destek

Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların bakımı için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sunma kararı aldı. AB komisyonu’nun ilgili önerisi Avrupa Parlmentosu ve üye ülkelerce kabul edildi.  

BM'den AB'ye "Türkiye mutabakatı" uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği'nin iltica yasasında planladığı değişikliklerde Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının baz alınmamasını istedi.  

Yunanistan: Türkiye'ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz

Yunanistan aylar sonra Türkiye'ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasayla iltica süreci hızlandırılmış, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önü açılmıştı.  

Almanya Türkiye'den 10 bin sığınmacı kabul etti

AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci mutabakatı çerçevesinde Almanya'nın şimdiye kadar 10 bin sığınmacıyı kabul ettiği açıklandı.  

Benzer içerik

Flüchtlinge Boot Meer Griechenland Türkei Ägäis

Türkiye'den Yunan adalarına geçişlerde büyük düşüş 07.01.2021

BM verilerine göre Türkiye'den Yunan adalarına geçişler 2020 yılında 60 binden 9 bin 700'e geriledi. En yoğun geçiş noktası Midilli olurken ilk sırayı Afganlar aldı.

Pressekonferenz zur Wasserstoffstrategie Müller

"Midilli'deki sığınmacı kampında durum korkunç" 19.12.2020

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı'nda koşulların "korkunç" olduğunu belirtti. Bakan, kampta bebeklerin fareler tarafından ısırıldığını dile getirdi.

Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis

Yunanistan'dan Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması 08.12.2020

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Türkiye'yi Somalili sığınmacıları kasıtlı olarak Yunan adalarına göndermekle suçladı. Bakan, AB'ye şikayet mektubu gönderdiklerini bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Matteo Renzi ve bakanlar Teresa Bellanova ile Elena Bonetti

İtalya’da hükümet krizi

İtalya'da koalisyonun küçük ortağının iki bakanını çekeceğini açıklaması üzerine Guiseppe Conte liderliğindeki hükümet dağılma noktasına geldi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  