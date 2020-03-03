 Yunanistan: Türkiye Ege′ye sığınmacı taşıyor | AVRUPA | DW | 14.04.2020

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AVRUPA

Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara'nın Ege kıyılarına sığınmacı taşıdığını iddia ederek önümüzdeki günlerde Türkiye’den çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Yunanistan'a gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ellerinde Türkiye'nin Ege kıyılarına çok sayıda sığınmacı taşıdığına ilişkin bilgiler olduğunu söyledi.

Salı günü Yunan haber kanalı Skai'ye açıklamalarda bulunan Panagiotopulos, bu kişilerin gelecek günlerde Yunan adaları Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) üzerinden Avrupa'ya geçmeyi deneyebileceklerini kaydetti. Bakan, Yunan donanmasına ait gemilerin haftasonundan bu yana Ege Denizi'ndeki sahil güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.

Alman Die Welt gazetesinin Perşembe günü yayınlanan haberinde de aynı şekilde, Türkiye'nin Ege sınırlarına "binlerce mülteci gönderdiği" iddia edildi. Haberde, Osmaniye'deki bir mülteci kampında bulunan yaklaşık 2 bin kişinin otobüslerle İzmir'e taşındığı iddiası yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı sonunda, Avrupa Birliği (AB) sınırının mülteci ve diğer göçmenlere açık olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen ve sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmek için kıyılara akın etmişti. Ancak Yunanistan 2015 yılındakine benzer kitlesel bir göçün yaşanmasını önlemiş, Yunan polisinin göçmenlere karşı sert müdahalesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.

2016 mutabakatı tartışmaları

18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile AB arasında imzalanan mutabakat, Türkiye'nin AB'ye yasadışı geçişleri engellemesini ve Yunanistan'da iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları geri kabul etmesini öngörüyordu. Mutabakat kapsamında ayrıca Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli sığınmacı için Türkiye'de bulunan bir diğer Suriyelinin AB'ye yerleştirilmesi öngörülüyor.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, hafta sonu Ethos gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2016 mutabakatını uygulamadığını savunmuştu. Mitarakis, Ankara’nın koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söylemişti.

Ankara'dansa Atina’nın açıklamasına dün tepki gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin COVID-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" ifadelerini kullanmıştı.

DW,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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