 Yunanistan Türkiye üzerinden iltica başvurularını durdurdu | Avrupa | DW | 07.06.2021

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Avrupa

Yunanistan Türkiye üzerinden iltica başvurularını durdurdu

Yunanistan yönetimi, Somalili, Pakistanlı, Afgan ve Bangladeşlilerin Türkiye üzerinden Yunanistan'a yaptıkları iltica başvurularını durdurdu.

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Yunanistan Göç Bakanı Nitos Mitarakis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'den gelen kişilerin Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusunu kabul etmeyecekleri açıkladı.

Bunun yasa dışı göç ve suç teşkil eden kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili önemli bir adım olduğunu söyleyen Mitarakis, aldıkları karara gerekçe olarak da Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olmasını gösterdi.

Yunanistan Göç Bakanı Nitos Mitarakis

Yunanistan Göç Bakanı Nitos Mitarakis

Adalardaki sığınmacı sayısı azaldı

Atina'nın bu kararı ile birlikte söz konusu ülkelerden gelen sığınmacıların Avrupa Birliği'nde kalma şansı tamamen azalıyor. Yunan adalarındaki mülteci kamplarında kalan kişi sayısı da büyük ölçüde azalmış durumda. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığının geçen Mayıs ayında açıkladığı verilere göre Midilli, Sakız, Kos, Leros ve Samos adalarındaki toplam sığınmacı sayısı 40 binden 9 bine geriledi.

Yunan hükümeti, geçen yıldan beri Türkiye ile deniz sınırını daha sıkı gözlemliyor. Ancak deniz sınırındaki önlemlerini artıran Yunanistan'a yönelik suçlamalar da var. İnsan hakları organizasyonları, Yunanistan'ı yasa dışı "geri itme" uygulamasıyla sığınmacıları Türkiye'ye göndermekle suçluyor. Atina ise söz konusu suçlamaları kabul etmiyor.

dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunan adalarında sığınmacı sayısı 9 bine düştü

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Yunanistan'dan AB'ye: Göçmenlerin baskı aracı olmasına izin verme

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