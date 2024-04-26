Yunanistan: S-300'lere bizim kendi ihtiyacımız var

Yunanistan, Ukrayna'ya elindeki S-300 ve Patriotları sevk etmesi yönünde yapılan çağrıları reddetti. Başbakan Mitsotakis, "Bu sistemler Yunan hava sahasının korunması için kritik önem taşıyor" dedi.

Yunanistan, elindeki Rus yapımı S-300 ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinden Ukrayna'ya sevk etmesi taleplerine bir kez daha ret yanıtı verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada "Ne S-300'leri ne de Patriotları göndereceğiz" dedi.

Yunanistan'ın halihazırda Ukrayna'ya destek için çeşitli savunma teçhizatı sağladığını belirten Mitsotakis, ancak Yunanistan'ın kendisi için hayatî önem taşıyan silah sistemlerini veremeyeceklerini vurguladı.

Medyada AB'deki bazı liderlerin Yunanistan'a Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sevk etmesi için baskı uyguladığı yönünde haberler çıkmıştı. Mitsotakis, Skai televizyonuna verdiği röportajda, kendisine bu yönde isteklerin iletildiğini, ancak Ukrayna'ya "bulabilirlerse", "ihtiyaç fazlası" başka tür malların sevkiyatını yapmak istediklerini kaydetti.

Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi Fotoğraf: Sergei Savostyanov/ITAR/TASS/imago

Türkiye endişesi

Mitsotakis, S-300 ve Patriotların Yunan hava sahasının korunması için kritik önemdeki sistemler olduğuna da vurgu yaptı.

Gerek Mitsotakis gerekse diğer Yunan yetkililer daha önceki açıklamalarında da Türkiye'den olası tehditlere karşı hava savunma sistemlerine kendilerinin ihtiyacı olduğu mesajını vermişti.

İki ülke 2020 yılında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle sıcak çatışmanın eşiğine gelmiş; Ankara ile Atina son dönemde ilişkileri normalleştirme adımları atarken son olarak Yunanistan'ın Ege Denizi'nde deniz parkı kurma planı Türkiye ile gerginliğe neden olmuştu.

Mitsotakis, Skai'a yaptığı açıklamalarda bu konuya da değindi ve Türkiye'den gelen tepkiye rağmen deniz parkı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Yunan Başbakan, "Deniz parkını ilan edeceğiz. Çünkü bu, Türkiye ile görüş ayrılıklarımız var diye birbirimizle konuşamayacağımız anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.

dpa / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?