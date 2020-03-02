Yunanistan sığınmacılara yine göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Yunan güvenlik güçleri Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenlere bu sabah da göz yaşartıcı gazla ile müdahale etti.
Türkiye'nin sığınmacıların sınır kapılarından geçişini engellememe kararı sonrasında binlerce kişinin Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor. Yunan ERT televizyonunun haberine göre bir grup sığınmacı bu sabah saatlerinde de Yunanistan'a geçiş yapmayı denedi ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yunan polisinin göçmenlere yeniden göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor. Polis dün de Yunanistan'a geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.
Türkiye İdlib saldırısı sonrasında sınır kapılarından geçecek sığınmacıları engellemeyeceğini açıklamış, bu haberle binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etmişti.
BM verilerine göre Yunanistan sınırında 13 bin kişinin soğuk havaya rağmen bekleyişi sürüyor.
Bulgaristan sınırında durumun Yunanistan'a göre daha sakin olduğu bildiriliyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sınırdaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la biraraya gelecek.
Bulgaristan sınırda şimdilik yoğunluk olmamasına rağmen güvenlik önlemlerini artırdı.
DW, dpa / HT,TY
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