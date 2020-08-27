 Yunanistan-Mısır anlaşması Yunan parlamentosunda onaylandı | AVRUPA | DW | 27.08.2020

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AVRUPA

Yunanistan-Mısır anlaşması Yunan parlamentosunda onaylandı

Doğu Akdeniz’de Ankara-Atina hattında gerginlik devam ederken, Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması Yunan parlamentosundan geçti.

Yunanistan Parlamentosu

Yunanistan Parlamentosu

Mısır ile Yunanistan arasında ay başında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması Yunan parlamentosundan geçti.

Mısır ile Yunanistan’ın Akdeniz sınırlarının büyük bir kısmının belirlendiği ve iki ülke arasında yer alan, petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi konusunda uzlaşıldığı anlaşma Perşembe günü Yunan parlamentosundaki oturumdan gerekli oyu alarak kabul edildi. Oylamada 300 milletvekilinin 178’inin anlaşma leyhinde oy kullandığı belirtildi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas Perşembe günü yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yasa dışı faaliyetleri” nedeniyle anlaşmanın Yunanistan tarafından onaylanmasının “çok acil” olduğunu belirtmişti.

Anlaşma geçen hafta Mısır parlamentosunda yapılan oylamada da kabul edilmişti.

Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasında varılan bu anlaşmasının açıklanmasının ardından kendisi için “yok hükmünde” olduğunu açıklamıştı. Mısır ile Yunanistan’ın vardığı anlaşma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının ardından gelmişti.  Mısır ve Yunanistan, bu anlaşmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunuyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını hangi ülkenin çıkartmaya yetkisi olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gerginlik yaşanıyor. Türkiye, Temmuz ayından bu yana sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz’in farklı bölgelerinde faaliyette bulunuyor. Yunanistan bu alanların kendi yetki alanı içerisinde bulunduğunu, Oruç Reis’in “yasa dışı” olarak bu alanlarda bulunduğunu ve o sebepten bu alanları terk etmesi gerektiğini iddia ediyor. Türkiye ise bu iddiaları reddediyor ve Oruç Reis’in seyrettiği alanların Türkiye’nin yetki alanı içerisinde bulunuğunu belirtiyor.

AFP/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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