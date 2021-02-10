 Yunanistan korona tedbirlerini sıkılaştırıyor | AVRUPA | DW | 03.03.2021

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AVRUPA

Yunanistan korona tedbirlerini sıkılaştırıyor

Yunanistan, rekor sayıya ulaşan yeni vaka sayıları üzerine Atina dâhil birçok bölgede korona önlemlerini sertleştirdi.

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Yunanistan'da rekor seviyelere çıkan yeni vaka sayıları hükümeti harekete geçirdi.

Atina dâhil vaka sayılarının endişe verici boyutlarda olduğu bölgelerde korona kısıtlamaları sıkılaştırılırken "kapanma" da uzatıldı.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atina bölgesindeki kapanmanın 8 Mart'tan 16 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilyas da ülkedeki sağlık sisteminin "tahammül edilemez bir baskı altında" olduğunu söyledi. 

Yunanistan'da bugün 2 bin 702 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu, Yunanistan'da şu ana kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Aynı süre içinde 40 kişi de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede dün kaydedilen yeni vaka sayısı 2 bin 353'tü.

Yaklaşık 1 milyon kişi aşılandı

On milyon civarında kişinin yaşadığı Yunanistan'da şu ana kadar nüfusun yaklaşık 10'da birine aşı yapıldı. Sağlık makamları, bu ay sonuna kadar 750 bin kişinin daha aşılanmasını bekliyor.

Yunanistan'da pandeminin başından beri şu ana kadar yaklaşık 200 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ise 6 bin 500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

DW,rtr/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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