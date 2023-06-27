Yunanistan: Kabinede Türkiye'yi ilgilendiren değişiklikler

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimleri kazanarak dört yıl daha tek başına iktidarda kalmayı başaran Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiryakos Mitsotakis'in yeni kabinesi açıklandı.

Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından açıklanan kabinede yer alan 24 bakanın 17'si bir önceki kabinede de görev almış isimlerden oluştu. Bu 17 isimden sadece Kültür Bakanı Lina Mendoni aynı koltukta kaldı. Diğer isimler yeni kabinede farklı görevler üstlendi. Kabinede dört kadın bakan yer aldı.

Türkiye ile ilişkilerde en çok adı geçen bakanlıklar olan dışişleri ve savunmada da yeni isimler görev yapacak.

Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis oldu. Fotoğraf: Giannis Panagopoulos/Imago Images

Eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Dendias'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğu ise Yorgos Yerapetritis'e verildi.

Mitsotakis'e en yakın isimlerden olan 56 yaşındaki anayasa hukukçusu Yerapetritis, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan Şubat ayındaki tren kazasının ardından istifa eden Ulaştırma Bakanı'nın yerine getirilerek zorlu bir süreçte bu görevi üstlenmişti. Mitsotakis'in geçen yıl başını ağrıtan telekulak skandalı sırasında da devlet bakanı olan Yerapetritis, bu olayın hükümet açısından en az zararla atlatılmasındaki rolüyle Yunan Başbakan'ın güvenini kazanmıştı.

Türkiye hakkındaki açıklamaları

Yerapetritis, son yıllarda Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiği dönemlerde yaptığı açıklamalarla da hatırlanan bir isim.

Yerapetritis, 2020 yılı sonlarında devlet bakanı olduğu dönemde yaptığı açıklamada, "doğru zaman geldiğinde" Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularının 12 mile genişletileceği iddiasında bulunmuştu.

Yerapetritis'in, Türkiye'nin 2020 yılında Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisiyle sismik araştırma yürütmek için attığı adım sonrası, Devlet Bakanı sıfasıyla yaptığı açıklamada, Türk gemisinin Yunan donanması tarafından izlendiğini belirterek "siyasi ve operasyonel anlamda tamamen hazır olduklarını" söylemesi taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

2021 yılında ABD'nin bölgede Atina'yla ortaklaşa attığı adımlar sonrası yaşanan askeri yığınak gerilimi sırasında da Yunanistan'ın olası bir gerginlik durumunda gerek sahada gerekse diplomatik olarak karşılık vermek için "hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu" ifade etmişti.

Dendias'a kritik vazife

Popüler ve başarılı bir isim olarak görülen 63 yaşındaki Dendias'ın üstlendiği Savunma Bakanlığı görevi, Yunanistan'ın yüksek seviyedeki savunma harcamaları nedeniyle kabinede ön plana çıkan koltuklar arasında yer alıyor. Eski Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin tepkisini çeken silahlanma programını yönetecek.

Savunma Bakanlığı görevine getirilen Dendias Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Eski hükümette Çalışma Bakanı olan 58 yaşındaki Kostis Hacidakis ise Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Asıl mesleği avukatlık olan Hacidakis, daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği de yapmıştı.

Eski Eğitim Bakanı Niki Kerameus, İçişleri Bakanı oldu. Bir önceki kabinede Dijital Yönetim Bakanı olan Kiryakos Pierrakis, Eğitim Bakanlığı görevine getirildi.

Yeni hükümetin en büyük sınavları arasında, pandemiyle birlikte zaafları daha da fazla ortaya çıkan sağlık sistemini ve artık demode kalan eğitim sektörünü modernize etmek de olacak.

Erdoğan'dan Mitsotakis'e tebrik

Dün yemin ederek görevine başlayan Mitsotakis'i tebrik eden liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mitsotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, "genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Mitsotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması" temennisinde bulundu.

Açıklamada, "Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi" denildi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Mitsotakis ve Erdoğan'ın gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi sırasında bir araya geleceğini duyuruldu.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,BK