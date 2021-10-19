Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'dan Türkiye'ye kınama

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır liderleri, Atina'da 9'uncusu düzenlenen Üçlü Zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini kınayan ortak bir bildiri yayımladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır cumhurbaşkanları Nikos Anastasiadis ve Abdulfettah Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in ortak bildirisinde Türkiye'ye "uluslararası deniz hukukuna riayet etmesi, devletler hukukuna aykırı tek taraflı eylem ve provokasyonlardan kaçınması" çağrısı yapıldı.

Bildiride "Türkiye'nin Yunan hava sahasına yönelik sürekli ihlallleri ile Yunanistan ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgelerindeki yasa dışı eylemleri" kınandı.

2014'ten bu yana dokuzuncu kez bir araya gelen üç lider, bölgesel işbirliğinde, "uluslararası hukuk çerçevesinde dahil olmak isteyen hiç kimsenin dışlanmadığı" mesajı da verdi.

"Türkiye'nin emelleri barışa tehdit oluşturuyor"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis zirve sonrasında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin kışkırtıcı uygulamaları ve saldırgan söylemini kınamada mutabakat içinde olduklarını" belirterek "Maalesef Ankara'daki liderlik zamanımızın işaretlerini anlamamış görünüyor" dedi.

Türkiye'nin emellerinin Doğu Akdeniz ve çevresinde barışa tehdit oluşturduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü için yapıcı bir tavrın işaretlerini vermediğini savunan Mitsotakis, çözüm sürecinde ilerleme sağlayacak tek yolun BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararları olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'de gerginlik, son dönemde bölgede Kıbrıs Cumhuriyeti adına çalışan iki araştırma gemisinin Türk fırkateynleri tarafından Türk kara sularında oldukları gerekçesiyle geri gönderilmesiyle yeniden yükselişe geçmişti.

Enerjide işbirliği hedefleri

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin Doğu Akdeniz'de bir "istikrar feneri" olduğunu söyleyen Mitsotakis, "Enerji artık Mısır ile Avrupa arasında bir köprü haline gelmektedir. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmenin yollarını aradığımız bir dönemde, Mısır ağırlıklı olarak güneşten üretilen enerjinin sevkiyatçısı olabilir" ifadesini kullandı.

Zirvede üç ülke ayrıca enerji alanındaki işbirliğini de geliştirmek üzere bir niyet anlaşmasına imza attı. Üç ülke elektrik şebekelerini denizin tabanına döşenecek kablolar yoluyla birbirine bağlamayı hedefliyor. Elektriğin ilk etapta Mısır'dan Kıbrıs'a, ardından Yunanistan'ın Girit adasına aktarılması planlanıyor. Mısır'dan sıvı gazın Girit'e aktarılması yönünde planlar da bulunuyor.

DW,dpa/BK,BÖ

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