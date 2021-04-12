 Yunanistan ile Libya deniz yetki alanlarını görüşecek | DÜNYA | DW | 14.04.2021

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DÜNYA

Yunanistan ile Libya deniz yetki alanlarını görüşecek

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Libya ile Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelerde bulunma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Türkiye-Yunanistan-Libya üçgeninde yaşanan diplomatik trafikteki yoğunluk devam ederken Atina'dan önemli bir açıklama geldi.

Atina'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Yunanistan'la Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki görüşmelere derhal yeniden başlanması için anlaştıklarını" açıkladı.

Yunanistan ile Libya arasındaki ilişkiler, Trablus hükümetinin 2019 yılında Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına ilişkin imzaladığı mutabakat muhtırası nedeniyle bozulmuştu.

Ancak Mitsotakis, El Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Atina'nın Libya ile ilişkileri yeniden rayına koymayı amaçladığını söyledi.

Yunanistan, Türkiye ile imzaladığı muhtırayı iptal etmesi için uzun süredir Libya'ya baskı yapıyordu.

Ankara'dan bölgesel konferans çağrısı

Ankara'da Pazartesi günü bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından imzalanan ortak bildiride, her iki ülke de söz konusu muhtıraya dair bağlılıklarını teyit etmişlerdi. Bildiride, "Türkiye ve Libya, Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğini destekleyecek ve tüm tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacını vurgular" denilmişti.

Üç ülke arasındaki diplomasi trafiği, hafta başından beri Libya'da temaslarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Perşembe günü Türkiye'de gerçekleştireceği görüşmelerle sürecek.

Dendias, Pazartesi günü Bingazi'deki Yunan konsolosluğunun açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin destek vaadini açıklarken Yunanistan'ın Libya'ya "geri döndüğünü" söylemişti.

Mitsotakis, geçen hafta Trablus'ta Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmüştü.

Mitsotakis, geçen hafta Trablus'ta Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmüştü.

Libya'da yeni hükümet

Libya'da geçici birlik hükümeti Mart ayında göreve gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el Menfi, geçici hükümette başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdülhamid Dibeybe seçilmişti. Libya'da geçici birlik hükümetinin ülkeyi 24 Aralık'ta seçimlere götürmesi hedefleniyor.

Geçici birlik hükümeti, BM tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin yerini aldı.

DW,rtr/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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