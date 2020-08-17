Yunanistan ekonomisi çöküşte

Koronavirüs krizi nedeniyle Yunanistan ekonomisininde büyük düşüş yaşanıyor. Ülkenin istatistik kurumu Elstat'ın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Yunanistan Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), 2020 yılının nisan-haziran ayları arasındaki dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçüldü. Ekonomik daralmanın nedeninin, mart ayında koronavirüsün yayılmasını durdurmak amacıyla getirilen sokağa çıkış yasağı ve diğer kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.

Ülke ekonomisi, 2019 yılı sonbaharından bu yana resesyon içerisinde bulunuyor. GSYİH, 2019'un son çeyreğinde yüzde 0,9 ve 2020 yılı başında yüzde 0,7 oranlarında daralmıştı. Yunanistan'da, devleti iflasın eşiğine getiren borç krizinin olumsuz etkileri, son yıllarda kademeli olarak azalmaya başlamıştı. Bu toparlanma, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan milyarlarca euro değerindeki yardımlarla mümkün olmuş, üçüncü kurtarma programı, Ağustos 2018'de sona ermişti.

Salgının turizm ve deniz trafiğine vurduğu darbe

Koronavirüs krizi diğer birçok ülkeyi olduğu gibi, Yunanistan'ı da sert biçimde vurdu. Kriz şartları nedeniyle ülkenin turizm ve deniz trafiğinden elde ettiği gelirler durma noktasına gelmiş bulunuyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle gerginlik yaşayan ülkenin GSYİH'inin 2020 yılında yüzde 10'a kadar azalması bekleniyor. Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin mali rezervlerinin bir kısmını, caydırıcılığı artırmak amacıyla silah alımına ayırabileceklerini söylemişti.

Reuters / BÜ,ET

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