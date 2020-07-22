 Yunanistan Ege′ye savaş gemileri konuşlandırdı | AVRUPA | DW | 22.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı

Yunan donanması, Türkiye ile yaşanan sondaj gerilimi nedeniyle Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdı. Yunan Başbakan Mitsotakis'in de parti liderleriyle bir araya geleceği açıklandı.

Fotoğraf arşivden

Fotoğraf arşivden

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sondaj geriliminde sular durulmuyor. Yunan donanmasından bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın bölgedeki gerginlik sebebiyle Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle "hazırlık seviyesini yükselten" Yunan donanmasının, gemileri Salı günü Güney ve Güneydoğu Ege'ye gönderdiğini belirtti.

Yunan donanma yetkilisi, birimlerin "her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır olduğunu" ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in ise Perşembe ve Cuma günleri Yunan parti liderleriyle bir araya gelmeyi planladığı açıklandı. Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mitsotakis bu görüşmelerde parti liderlerini "ulusal konularda" bilgilendirecek.

Kıta sahanlığı ihlali iddiasına yanıt

Türkiye dün yayımladığı Navtex'le denizcilere Yunan adası Meis'in güneyinde sismik araştırma yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiğini belirterek egemenlik haklarının ihlal edilememsi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddiasının "uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı" olduğunu belirtmişti.

Yunan donanması denizcilere Türkiye'nin yayımladığı Navtex'i de dikkate almamaları için çağrıda bulundu.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı gerilimi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı tartışması büyüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Akdeniz'de sismik araştırma yapacağı sahada daha önce de faaliyette bulunduğunu açıkladı. (22.07.2020)  

Almanya'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB-Ankara ilişkilerinde olası bir ilerlemenin ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurması hâlinde mümkün olacağını söyledi. (21.07.2020)  

Mitsotakis'ten Türkiye için Doğu Akdeniz yaptırımı çağrısı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmaması hâlinde Ankara'ya AB yaptırımı uygulanması dışında bir ihtimalin olmaması gerektiğini söyledi. (21.07.2020)  

Çavuşoğlu'nun açıkladığı gizli görüşme Atina'yı karıştırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Pazartesi Almanya'nın arabuluculuğunda Berlin'de Yunanistan ile yapılan üçlü görüşmeyi açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı. (15.07.2020)  

Benzer içerik

Forschungsschiff Oruc Reis Türkei

Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı gerilimi 22.07.2020

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı tartışması büyüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Akdeniz'de sismik araştırma yapacağı sahada daha önce de faaliyette bulunduğunu açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İngiltere’den restoranlara destek açıklaması

İngiliz hükümeti restoranlara yardım için "Dışarda ye, Yardım et" isminde bir girişim başlattı. Plan kapsamında hükümet restoranların müşterilerine yaptığı yüzde 50 indirimi karşılayacak.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  