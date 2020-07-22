Yunanistan Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sondaj geriliminde sular durulmuyor. Yunan donanmasından bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın bölgedeki gerginlik sebebiyle Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle "hazırlık seviyesini yükselten" Yunan donanmasının, gemileri Salı günü Güney ve Güneydoğu Ege'ye gönderdiğini belirtti.

Yunan donanma yetkilisi, birimlerin "her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır olduğunu" ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in ise Perşembe ve Cuma günleri Yunan parti liderleriyle bir araya gelmeyi planladığı açıklandı. Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mitsotakis bu görüşmelerde parti liderlerini "ulusal konularda" bilgilendirecek.

Kıta sahanlığı ihlali iddiasına yanıt

Türkiye dün yayımladığı Navtex'le denizcilere Yunan adası Meis'in güneyinde sismik araştırma yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiğini belirterek egemenlik haklarının ihlal edilememsi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddiasının "uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı" olduğunu belirtmişti.

Yunan donanması denizcilere Türkiye'nin yayımladığı Navtex'i de dikkate almamaları için çağrıda bulundu.

DW,AFP/CÖ,HS

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