Yunanistan Ege Adaları'ndaki sığınmacıları tahliye ediyor

Yunanistan, Ege Denizi'nin doğusundaki adalarında faaliyette olan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk nedeniyle, burada kalan binlerce kişiyi ana karaya tahliye etmeye başladı.

Pazartesi sabah saatlerinde içinde 640 sığınmacı olan bir feribotun, Midilli Adası'ndan ayrıldığı belirtildi. Söz konusu sığınmacıların, Selanik'in kuzeyinde bir bölgeye yerleştirilecekleri bildiriliyor.

Yunanistan hükümeti, gün içinde Midilli'den, sığınmacıları taşıyacak olan ikinci bir feribotun daha kalkacağını duyurdu. Yunanistan devlet televizyonu, çoğunluğu 18 yaşın altındaki genç ve çocuklarla, kadınlar, aileler ve hastalardan oluşan yaklaşık bin 500 sığınmacının Pazartesi günü ana karaya taşınacağını duyurdu.

Arşiv - Midilli Adası'na ulaşmak üzere olan bir sığınmacı botu (2016)

Türkiye'den geçişler arttı

Son günlerde yüzlerce sığınmacının Türkiye üzerinden Yunan Adaları'na kaçak geçiş yaptığı öne sürülüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'den gelen sığınmacı sayısındaki artıştan kaygı duyduğunu ifade ederek, Yunanistan'a, sığınmacıların tahliyesinde yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Komisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ankara'nın Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na uymaya devam edeceğine inanıldığı belirtildi.

2016 yılında imzalanan anlaşma, Türkiye'den gelerek Yunan Adaları'na ayak basan tüm sığınmacıların tekrar Türkiye'ye iade edilmesini ön görüyor. Bu uygulama ile beraber, Yunanistan'ın ve AB’nin denetimlerini artırması sonucu, Türkiye'den Yunan Adaları'na ulaşan sığınmacı sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. AB Komisyonu sözcülüğü ayrıca, anlaşma gereği Türkiye'nin sadece Yunan Adaları'ndaki sığınmacıları geri kabul etmekle yükümlü olduğu ve ana karaya götürülen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilemeyeceğini belirtti.

25 bin sığınmacı Yunan Adaları'nda

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda yaşayan bir sığınmacı

Yunanistan'ın Ege Denizi’nin doğusundaki adalarında bulunan kamplarda, yaklaşık 25 bin sığınmacı ikamet ediyor. Midilli, Sakız, İleryoz ve Kos adalarındaki kampların kapasitesi ise sadece 6 bin 338.

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması üç yıl önce imzalandığında, söz konusu adalarda yaklaşık 5 bin 800 sığınmacı yaşıyordu. İlgili anlaşma gereği, Türkiye'den Yunan Adaları'na geçen ve iltica başvurusu kabul edilmeyen tüm sığınmacılar Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ancak iltica başvuruları, Yunanistan'daki personel yetersizliği nedeniyle oldukça yavaş işlenebiliyor. Yunanistan'da iktidara gelen muhafazakar hükümet bu işlemlerin de hızlandırılacağını defaatle dile getirdi.

dpa, AFP / ET,GA

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