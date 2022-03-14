Yunanistan Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Pazar günü İstanbul'da bir araya gelen Mitsotakis, Instagram hesabından yaptığı açıklamada enfeksiyona yakalandığını duyurdu.

"Ofiste yapılan hızlı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı" ifadesini kullanan Mitsotakis, kendisini izole edeceğini ve evden çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Mitsotakis, koronavirüse karşı iki doz aşı olmuş ve hatırlatma aşısı da yaptırmıştı.

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye giden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelmişti. Yaklaşık iki saat süren görüşmeden yansıyan fotoğraflarda iki liderin de maske takmadığı görülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayı başında Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş, hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini belirtmişti.

Mitsotakis, İstanbul ziyareti kapsamında Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katılmıştı. Erdoğan ile görüşmesinin ardından ise dünyada İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği sıfatıyla ruhani lider olarak kabul gören Patrik I. Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden basına yansıyan fotoğraflarda da maske takılmadığı görülmüştü. 82 yaşındaki Bartholomeos, Aralık ayında Covid-19 geçirmişti.

AFP/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe