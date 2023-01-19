Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile ülkesi arasındaki anlaşmazlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak çözebileceğine inandığını söyledi. Mitsotakis "Türkiye ile savaşmayacağız" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşarak sorunların çözülebileceğine inandığını söyleyen Mitsotakis iki komşu ülkenin savaşmayacağını belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere üst düzey Türk yetkililerin Yunanistan'ı Ege'deki adaları silahlandırmakla suçlayarak "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemiyle dile getirdikleri askeri operasyon tehditleri, Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

"Yetişkinler gibi oturup konuşabilmeliyiz"

"Türkiye ile savaşmayacağız" diyen Mitsotakis "Makul yetişkinler olarak Türkiye ile oturabilmeli ve başlıca anlaşmazlığımız olan Ege'de ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırları konusundaki anlaşmazlığımızı çözüme kavuşturabilmeliyiz" diye konuştu.

"Ege'nin coğrafyası nedeniyle bunun karmaşık bir konu olduğunu" belirten Mitsotakis, Yunanistan'ın benzer anlaşmazlıkları İtalya ve Mısır ile çözüme kavuşturabildiğini söyledi. Arnavutluk ile de benzer bir anlaşmazlığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı düşündüklerini ekledi.

"Oyunun kitabı konusunda anlaşmışsanız ve oyunun kitabı, sorunu uluslararası hukuka göre çözmenizi söylüyorsa komşularınızı gereksiz yere provoke etmezsiniz, iletişim kanallarını açık tutarsınız" diyen Mitsotakis, "Dış politikayı iç gerekçelerle silahlandırmanın yararı olmaz. Bu genellikle iyi bir yaklaşım değildir çünkü bu şekilde kendi kamuoyunuzu zehirlemiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart 2022'de İstanbul'da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Murat Cetin/Turkish Presidential Press Service/AFP

"Erdoğan ile çözüm imkansız değil"

Türkiye'de 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri düzenlenecek. Yunanistan'da ise halk temmuz ayında parlamento seçimlerine gidecek. Mitsotakis, Türkiye'deki seçimlerle ilgili "Türkiye'den nasıl bir hükümet çıkacak bilmiyorum ama gerilimi düşürmek için yollar olduğuna, ortak çıkar bulunan konularda çalışabileceğimize, anlaşamadığımız konuların ne olduğu konusunda anlaşabileceğimize kesinlikle inanıyorum. Anlaşamadığımız konuların ne olduğu konusunda anlaştığımız takdirde dahi bunu medeni bir tarzda yapabiliriz" diye konuştu. Mitsotakis, "Erdoğan ile çok, çok zor anlar yaşandığını" söylemekle beraber "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra Atina'nın Ege'deki adalara asker ve silah konuşlandırması da yer alıyor. Ankara adalardaki Yunan askerî varlığının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirtirken Yunanistan ise anlaşmaların adalarda asgari bir askeri varlığa izin verdiğini ileri sürüyor ve Türkiye'nin ana karasında ciddi bir askeri varlığı olduğuna işaret ediyor.

Davos'ta yaptığı konuşmada da bu konuya değinen Mitsotakis, "Soruyorum, Yunan adalarının Türk anakarasına bir tehdit olduğuna makul bir şekilde inanan var mı yoksa Türk anakarasının Yunan adalarına bir tehdit oluşturduğuna inanmak mı daha gerçekçi?" dedi. Yunan Başbakan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'te Kıbrıs'a harekat düzenleyerek Ada'nın kuzeyini "işgal ettiğini" ve bu harekat sonucunda Ada'nın bölündüğünü kaydetti.

AP / EC, BK