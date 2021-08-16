Yunanistan: Afganların girişine izin vermeyeceğiz

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçmaya çalışırken Avrupa yeni bir sığınmacı akını riskiyle karşı karşıya.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Afganistan'dan gelecek sığınmacıların Yunanistan'a girişine izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkemizin Avrupa'ya gitmek isteyenler için AB'ye giriş kapısı olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Mitarakis, devlet televizyonu ERT'de yayınlanan açıklamasında AB (Avrupa Birliği) çapında ortak bir göç politikasının önemine dikkat çekerek Türkiye ile kara ve deniz sınırlarını sıkı bir şekilde denetlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Bakan, Suriye'den yaşanan sığınmacı akınına işaretle "Bir başka 2015'i yaşamak istemiyoruz" dedi. 2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçan 850 binin üzerinde sığınmacı Türkiye'den Yunanistan'a geçiş yapmış ve bu kişilerin çoğu Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmişti.

Yunanistan, Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacıların yasa dışı "geri itme" yöntemiyle Türkiye'ye gönderildiği operasyonlar düzenlemekle suçlanıyor. Yunan hükümeti ise insan hakları ve mültecilere yardım kuruluşlarının söz konusu suçlamalarını kabul etmiyor.

AB İçişleri Bakanları Çarşamba günü Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirecek.

dpa / BK,ET

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