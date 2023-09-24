  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Asbest tehlikesi
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
GöçYunanistan

Atina: AB-Türkiye mülteci anlaşması yenilenmeli

24 Eylül 2023

Yunanistan Göç Bakanı, 2016'da AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının yenilenmesini istediklerini söyledi. Atina, 7 Aralık'taki Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısında konuyu gündeme getirecek.

https://p.dw.com/p/4WkDf
Flüchtlinge auf der Insel Lesbos
Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 imzalanan göç anlaşmasının yenilenmesini arzu ettiklerini bir kez daha ifade etti.

Yunan resmi televizyon kanalı ERT'ye bir açıklama yapan Kairidis "Bir anlaşma istiyoruz. Hava olumlu" diyerek "Anlaşma Avrupa ile Türkiye arasında olacak. Bu, Avrupa ile Türkiye arasında bir sorun" ifadelerini kullandı.

2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti. Karşılığında da Türkiye'ye AB tarafından maddi yardımda bulunulmuştu.

Yunan Bakan, hedeflerinin Yunanistan'ın inisiyatifiyle 2016 yılında imzalanan anlaşmayı iyileştirmek ve "genişletmek" olduğunu ve bunu yapmanın da dolaysız bir biçimde ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi.

Kairidis konunun 7 Aralık tarihinde Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısında gündeme getirileceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanFotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance

Ankara Atina hattında diplomasi hız kazanıyor

Yunanistan ile Türkiye arasında diplomasi, Başbakan Kiryakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında hafta içinde ABD'nin New York kentindeki görüşme sonrasında hareketlendi.

Kathimerini'nin haberine göre iki lider gelecek aylarda sıkı bir diplomasi programının hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı. Buna göre 16 Ekim'de Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar iki ülke arasındaki tartışmalı konularla ilgili olarak bir araya gelecek. Akçapar ertesi gün Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ticaret, yatırım, start up şirketler ve sınır geçişleri konularını görüşmek üzere Pozitif Gündem toplantısı yapacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında Kasım ayında Güven Artırıcı Önlemler toplantısı, 7 Aralık tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı düzenlenecek.

DW, AFP / EC, CÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Flüchtlinge auf der Insel Lesbos

Atina: AB-Türkiye mülteci anlaşması yenilenmeli

Göç24 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Alzheimer’in sırrı çözüldü

Alzheimer’in sırrı çözüldü

Sağlık24 Eylül 2023
29 Agustos 2020'de aşırı sağcı göstericiler Alman Federal Meclisi binasını basma girişiminde bulundu.

Aşırı sağcılık ve demokrasi karşıtlığında artış

Aşırı sağcılık ve demokrasi karşıtlığında artış

Politika24 Eylül 2023
Lefkoşa'da bir tabela: "Lefkoşa: Dünyanın son bölünmüş başkenti"

Prof. Kaymak: Kıbrıs'ta zaman Türk tarafının lehine işliyor

Prof. Kaymak: Kıbrıs'ta zaman Türk tarafının lehine işliyor

Politika23 Eylül 2023
Kisecik

Hatay: Deprem konutları için asbest dikkate alındı mı?

Hatay: Deprem konutları için asbest dikkate alındı mı?

Sağlık23 Eylül 2023
Para karşılığı Polonya'nın Schengen Vizesi verdiğinin ortaya çıkması Avrupa'da alarma neden oldu.

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Politika22 Eylül 2023

Sayıştay'dan şehir hastaneleri uyarısı

Sayıştay'dan şehir hastaneleri uyarısı

Politika22 Eylül 2023
Ana sayfaya dön