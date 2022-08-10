Yunanistan AB mali gözetiminden çıkıyor

Yunanistan'ın, Avrupa Komisyonu'nun gelişmiş mali gözetim mekanizmasından 20 Ağustos'ta çıkacağı bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için zorlu bir süreç, 12 yılın ardından sona eriyor" dedi. Staikuras, "Yunanistan, Avrupa'nın normal koşullarına dönecek ve artık Euro Bölgesi'nde bir istisna olmayacak" diye konuştu.

Yunanistan'ın taahhüt edilen politikaları ve reformları hayata geçirdiğini ifade eden Staikuras, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Komisyon'un Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni'nin, Atina'nın 20 Ağustos'ta mekanizmadan çıkacak olmasını bir mektup ile teyit ettiğini de sözlerine ekledi.

"Daha özgür olacağız"

Bakana göre, bundan böyle Yunanistan, izleyeceği ekonomi politikasını geçmişe göre daha özgür bir biçimde belirleyebilecek ve "yatırım derecesi" statüsünü yeniden kazanma amacına daha da yaklaşmış olacak.

2010'dan itibaren büyük bir mali kriz yaşayan Yunanistan, kemer sıkma önlemleri uygulamak zorunda kalmıştı. Kriz kapsamında Yunanlar, gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'ini kaybetmişti.

AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından verilen ve toplam değeri 260 milyar euroyu aşan üç kurtarma paketinden 2018 yılında çıkan Yunanistan, Avrupa Komisyonu'nun ekonomik gözetim mekanizmasına dahil edilmişti. Bu çerçevede Atina'nın izlediği politika ve ülkedeki ekonomik gelişmeler, Brüksel tarafından yakından takip ediliyordu.

AB Komisyonu'nun söz konusu mekanizması ile, ekonomik zorlukların aşılması için alınan önlemler ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen yapısal reformların sürekliliğinin garanti altına alınması amaçlanıyor.

Reuters / BÜ,BK