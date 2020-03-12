Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı yemin ederek görevini devraldı

Yunanistan'da Ocak ayında yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Ekaterini Sakelaropulu Cuma günü yemin ederek, görevine başladı. 63 yaşındaki hukukçu Sakelaropulu Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.

Sakelaropulu, devlet televizyonundan canlı yayınlanan yemin töreninde görevi 2015 yılından beri Cumhurbaşkanlığı yapan Prokopis Pavlopulos'tan devraldı.

Atina'da hukuk eğitimi gördükten sonra avukat olarak çalışan Sakelaropulu, daha sonra yargıç oldu. Sakelaropulu 2018 yılından bu yana Danıştay Başkanlığı yapıyordu.

Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu tek aday olarak girdiği seçimde 300 sandalyeden oluşan Yunanistan Parlamentosundaki 261 milletvekilinin oyunu aldı.

Selanik doğumlu olan Ekaterini Sakelaropulu bir çocuk annesi.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe