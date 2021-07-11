Yunan hükümeti aşısızlara baskıyı artırıyor

Atina'da bu akşam yeni korona önlemlerini açıklayan Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan'da aşı olmayan kişilerin artık gastronomi hizmeti veren işletmelerin ya da kültürel etkinlik yapılan yerlerin iç mekanlarına giremeyeceklerini duyurdu. Ayrıca sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında çalışanlara da aşı zorunluluğu getireceklerini söyleyen Mitsotakis, bu kişilerin aşı olmamaları halinde ise açığa alınacaklarını söyledi.

Başbakan Kiryakos Mitsotakis

Mitsotakis, "Bazılarının davranışları yüzünden bu ülkeyi tekrar kapatmayacağız" dedi.

Mitsotakis, bu önlemlerin sebebini "Şu anda yoğun bakımdaki hastaların yüzde 99'u aşı olmayan kişiler" diyerek gerekçelendirdi. Yunanistan'ın diğer ülkeler gibi çifte tehdit altında olduğunu ifade eden Yunan Başbakan, bu iki tehdidi "agresif Delta varyantı ve aşısızlar" olarak sıraladı. Mitsotakis, "Tehlikede olan Yunanistan değil, aşı olmayanlar" diye konuştu. Yunan hükümeti, ordu mensuplarına da aşı zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

Vaka sayıları tırmanışta

Yunanistan'da gevşeme kararlarının hayata geçirilmesinin ardından son 10 gündür vakalar yine tırmanışa geçmiş durumda. Uzmanlar, vaka artışını gece eğlence mekanlarınınaçılmasına bağlıyor. Yunanistan'da son 14 günlük insidans oranı 100 bin kişide 70 olarak açıklandı.

Yunanistan'da eğlence mekanları geçtiğimiz günlerde açılmıştı

Yunanistan, 26 yaşın altındaki grupta aşılanmayıteşvik için hediye çeki vereceğini açıklamıştı. İlk doz aşısını olanlar, 150 euro değerinde dijital çeki turizm ve eğlence sektörlerindeki faaliyetlerde kullanabiliyor.

dpa/HS,EC

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