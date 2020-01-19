Yunan "Altın Şafak" partisi suç örgütü ilan edildi

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisi suç örgütü ilan edildi. Parti yönetimine karşı açılan ve beş yılı aşkın süredir devam eden davada kararını açıklayan temyiz mahkemesi, partinin kurucusu Nikolaos Mihaloliakos'un da aralarında bulunduğu parti üst düzey yöneticilerini "suç örgütü liderliği"nden suçlu buldu.

Yahudi soykırımını inkar eden ve Nazileri öven açıklamalarıyla bilinen Mihaloliakos ve diğer 67 sanık, sol görüşlü bir müzisyenin öldürülmesi, iki ayrı vakada cinayete teşebbüs ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Hüküm giyen sanıklar hakkında beş ila 15 yıl hapis cezasına hükmedilmesi bekleniyor.

Gerekçeli karar ve istenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Altın Şafak partisinin amblemi

Fyssos cinayeti dönüm noktası oldu

2013 yılında sol görüşlü bir müzisyenin Altın Şafak taraftarı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, partiyle ilgili tartışmalarda dönüm noktası olmuştu. Antifaşist harekete mensup 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssos'u öldürmekle suçlanan Yorgos Rupakyas, Fyssos'u suç ortaklarıyla birlikte takip ederek bıçakladığını itiraf etmişti.

453 duruşmalık davanın karar duruşmasında Rupakyas da cinayetten hüküm giydi. Rupakyas'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Fyssos cinayetinin ardından Altın Şafak liderleri ve yöneticilerine karşı çeşitli suçlardan soruşturma açılmış, evlerinde aramalar yapılmıştı. Altın Şafak'ın siyasi partiden ziyade, farklı siyasi görüştekilere karşı adam dövme, gözdağı, cinayet gibi taktiklere başvuran paramiliter yapıda bir örgüt olduğu ve tüm bunların parti üst düzey yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği yönündeki suçlamalar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı.

Mahkeme binası önünde yaklaşık 15 bin sol görüşlü gösterici toplandı.

Protesto gösterilerine polis müdahalesi

Karar davasına, mahkeme binası dışında yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı protesto gösterileri eşlik etti. Sol ve antifaşist hareketlerin katıldığı gösterilerde yer yer çıkan taşkınlıklara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunanistan'ı sarsan ağır mali kriz döneminde işsizlik sorunu ve sığınmacılar konusunda seçmendeki hoşnutsuzluğu kullanarak puanını artıran Altın Şafak, ülkenin en büyük üçüncü partisi konumuna yükselmiş, 2012'deki seçimlerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalye kazanarak ilk kez meclise girmeyi başarmıştı. 2015'teki seçimlerde Avrupa Parlamentosu'na da üç vekil gönderen parti, 2019'daki son meclis seçimlerindeyse tek bir sandalye bile kazanamadı.

AFP,dpa/BK,TY

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