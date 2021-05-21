Yunan adalarında sığınmacı sayısı 9 bine düştü

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığının verilerine göre Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanların sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi. Bakanlık Midilli, Sakız, Kos, Leros ve Samos adalarındaki kamplarda şu anda toplam 9 bin sığınmacının bulunduğunu açıkladı. Geçen yıl ise bu kamplarda kalan mültecilerin sayısı 40 binin üzerine çıkmıştı.

Yetkililer, adaların çoğunda büyük ölçüde rahatlama yaşandığına dikkat çekerek daha önce en çok sığınmacının bulunduğu adalardan Kos'ta şu anda sadece 82 kişinin, Leros adasında da 125 kişinin barındığını bildirdi. Her iki adadaki her bir kampın yaklaşık 850 kişiyi barındırabilecek bir kapasitesi var.

Samos adasında da durumun iyileştiği ve şu ana adada 2 bin mültecinin bulunduğu belirtildi. Daha önce Samos'ta bulunan sığınmacıların sayısı 6 binin üzerindeydi. Yaklaşık bin kişi kapasiteli bir kampın bulunduğu Sakız adasında da şu anda 800 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Midilli adasındaki Kara Tepe çadır kampı

Yunan yetkililer, Midilli adasında ise durumun hâlâ kötü olduğuna işaret etti. Verilen bilgilere göre Midilli'deki Kara Tepe adlı çadır kampında yaklaşık 6 bin sığınmacı barınıyor.

Sayılar neden azaldı?

Adalarda sığınmacı sayısının azalmasının nedenlerinden biri Yunan hükümetinin geçtiğimiz aylarda mültecilik başvurusunda bulunma ihtimali olan binlerce kişiyi anakaraya getirmesi. Getirilen sığınmacılar arasında özellikle hamile kadınlar, çocuklar yaşlı ve hasta kişiler olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Yunan hükümeti, geçen yıldan beri Türkiye ile deniz sınırını da daha sıkı gözlemliyor. Ancak deniz sınırındaki önlemlerini artıran Yunanistan'a yönelik suçlamalar da var. İnsan hakları organizasyonları, Yunanistan'ı yasa dışı "geri itme" uygulamasıyla sığınmacıları Türkiye'ye göndermekle suçluyor. Atina ise söz konusu suçlamaları kabul etmiyor.

dpa / HS,ET

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