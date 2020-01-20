 Yunan adalarında sığınmacı grevi | AVRUPA | DW | 22.01.2020

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AVRUPA

Yunan adalarında sığınmacı grevi

Yunanistan'ın Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri sığınmacı kamplarının aşırı dolu olmasına dikkat çekmek için genel greve gitti.

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Yunanistan'ın sığınmacı akınına uğrayan Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri genel greve gitti. Adaların belediye başkanları ve her meslek grubunu temsil eden dernekler, grevle adalardaki sığınmacı yükünün azaltılmasına dikkat çekmeyi hedefliyor. Bölgedeki siyasetçiler ve ticari işletmelerin bağlı bulunduğu dernekler yaptıkları açıklamada, "Atina hükümeti hemen her gün Türkiye'den gelen sığınmacıları adalarda kayıtlara geçirilmelerinin ardından anakaraya göndermeli" denildi. Sisam adasındaki liman kenti Vathi'nin Belediye Başkanı Giorgos Stantzos, "Bu küçük kentimizdeki durumu artık taşıyamıyoruz. Bizim de insan haklarımız var" diye konuştu. Üç adada birçok dükkan genel grev nedeniyle açılmadı.

Bölge valisi Kostas Moutzouris Yunan Open televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu bir genel grev. Adalarımız acı çeken insanların kayıp ruhlarının deposu olamaz" dedi. Midilli'deki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'nın resmi olarak 2 bin 840 kişilik kapasiteye sahip olduğu kampta şu an 19 bin sığınmacının kaldığı bildirildi. İnsan hakları kuruluşları uzun süredir adalardaki sığınmacı kamplarındaki yaşam standartlarının kötü olduğuna dikkat çekiyor.

Söz konusu adalara Türkiye'den hemen her gün yeni sığınmacıların gittiği belirtiliyor. Adalarda yeterli personal olmadığı için korunma hakkına sahip olmadığı tespit edilen sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesi işlemi de yapılamıyor. Avrupa Birliği (AB) Avrupa'ya sığınmacı akınının önüne geçmek amacıyla Türkiye ile 2016 yılında geri kabul anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma ile Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye mali yardım yapmayı taahhüt etmişti.

dpa, AFP / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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