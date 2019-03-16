"Yumurta çocuk" pişmanlık duymuyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart günü Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı saldırı sonrası gerçekleştirdiği eylemle dünya çapında "yumurta çocuk" olarak tanınan Avustralyalı Will Connolly olay sonrası ilk kez televizyon ekranlarındaydı.

50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in İslam karşıtı açıklamalarını protesto eden Connolly, siyasetçinin kafasında yumurta kırarak protesto eylemi gerçekleştirmişti.

"Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum, ancak bu yumurta insanları bir araya getirdi ve kurbanlar için 10 binlerce dolar bağış toplandı" diyen 17 yaşındaki Connolly, eyleminden dolayı dikkatlerin kendisine çevrilmesinden dolayı da utandığını belirtti.

Adına 57 bin dolar toplandı

"Yumurta çocuk", Senatör Anning'in Christchurch saldırısı ile ilgili olarak Müslümanları suçlayıcı ifadelerini protesto ettikten sonra siyasetçi tarafından defalarca tokatlanmış ve korumaları tarafından yere yatırılmıştı.

Polisin "fiili saldırı" olarak değerlendirdiği eylem sonrası, Connolly'nin "mahkeme masraflarının karşılanması" ve "daha fazla yumurta satın alabilmesi" için internette başlatılan bağış kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 57 bin dolar toplandı.

Connolly, bu paranın Christchurch saldırısında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı. Genç Avustralyalı, ayrıca Türkiye'de tatil ve Kanada ile Galler'de ömür boyu ücretsiz bira gibi teklifleri de nasıl değerlendireceğini düşünecek vakit henüz bulamadığını belirtti.

Anning hedefte

Christchurch saldırısı ile ilgili olarak Müslümanları suçlayan Avustralyalı senatör, "Yeni Zelanda'da akan kanın gerçek nedeni öncelikle Müslüman fanatiklerin ülkeye göç etmesine izin veren göç programıdır" ifadesini kullanmıştı.

Avustralya parlamentosu, bu ifadeler sonrası "yumurta çocuğun" hedefi olan siyasetçi hakkında gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor. Hükümet ve muhalefetin ortak kararı ile tasarlanan ve gelecek hafta oylanacak önergenin her iki kamaradan da geçmesi bekleniyor.

Anning'n görüşlerinin ülkedeki 226 milletvekilinin düşüncesini yansıtmadığının altını çizen partiler, bu sembolik girişimin bir mesaj vermesini diliyor.

DW,AP/ÇÖ,GA

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