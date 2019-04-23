 YSK’nın KHK çelişkisi | TÜRKİYE | DW | 23.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

YSK’nın KHK çelişkisi

KHK ile ihraç edilenlerin seçmen olabileceğini ancak seçilemeyeceğini kararlaştıran YSK, eleştirilerin odağında. Hukukçular, "YSK, KHK çelişkisinden kurtulmalı" çağrısı yapıyor.

Türkei Referendum Stimmzettel (picture-alliance/abaca/AA(R. Aydogan)

Önerdiğimiz linkler

YSK, HDP’nin yerel seçimleri kazanan KHK’lı belediye başkanları ile meclis üyelerine mazbata verilmemesi kararına ilişkin HDP'nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.  (18.04.2019)

YSK’nın yerel seçimleri kazanan KHK’lı belediye başkanları ile meclis üyelerine mazbata verilmemesi kararına ilişkin tartışmalar sürüyor. DW Türkçe’ye konuşan mazbata alamayan başkanlar kararın siyasi olduğunu savunuyor. (17.04.2019)

31 Mart yerel seçiminin ardından dikkatlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), olağanüstü hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ler konusunda alınan kararlara ilişkin tartışmalar büyüyor.

YSK, AKP’nin KHK’lıların seçmen olamayacağı yönündeki itirazını değerlendirirken, bu itirazın Anayasa’daki 'seçme hakkının' ihlali olacağı görüşünden hareket etti ve itirazı reddetti.

Ancak YSK, 31 Mart seçimini kazanan KHK’lı belediye başkanlarının 'kamu hizmeti’nde bulunamayacağı gerekçesiyle mazbata alamayacağını' öngören bir önceki kararıyla büyük eleştiri toplamaya devam ediyor.

YSK’nın KHK’lıların seçme ve seçilme hakkıyla ilgili kararlarında 'çelişkiye düştüğünü' belirten hukukçular, "KHK’lılar seçmen olabileceği gibi belediye başkanı da olur. Yasaların gereği budur. KHK’lı belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesi hukukun gereğidir" görüşünde birleşiyor.

Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu "YSK’nın büyük çelişki yaşadığını ve hukukun üstünlüğünü uygulamakta büyük sıkıntıya düştüğünü" söyleyen hukukçuların başında geliyor.

"Seçmen olabiliyor ancak seçilemiyor"

Eminağaoğlu, 'nasıl bir çelişki' olduğu konusunda DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, "KHK’lılara mazbata vermemek büyük yanlıştır" diyor ve Anayasa’nın 84'üncü maddesine dikkat çekiyor.

Bu madde gereğince milletvekillerinin ancak bir mahkeme kararıyla vekilliğinin düşebileceğini anlatan Eminağaoğlu, "Bu mahkeme kararı Meclis'e bildirilir ve vekillik düşer. Milletvekilleri ile belediye başkanlarının seçilmesi, görev yapması süreci de aynıdır. Seçilme hakkının kullanılmasıyla ilgili bir süreçtir bu" diyor.

Eminağaoğlu, YSK’nın ortada hiçbir yasa maddesi yokken KHK’lı belediye başkanlarının mazbatalarını almalarını engellediğini öne sürüyor. Eminağaoğlu, "YSK, KHK’lıların seçmen olma, oy kullanma hakkını teslim ederken, seçilme haklarını ellerinden almış ve hukuksuzluk yapmıştır. Çelişki budur. YSK’nın bu çelişkiden acilen kurtulması gerekmektedir” değerlendirmesi yapıyor.

"Kamu hizmeti diye bir gerekçe olamaz"

Kaboğlu, Ortada bir çelişki değil, çok büyük bir çelişki var diyor

Kaboğlu, "Ortada bir çelişki değil, çok büyük bir çelişki var" diyor

Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu da, "Ortada bir çelişki değil, çok büyük bir çelişki var" diyor ve KHK’lıların oy kullanma hakkını teslim eden YSK’nın, belediye başkanı olmuş KHK’lılara mazbatalarını da teslim etmesi gerektiğini söylüyor. YSK’nın KHK’lıların 'kamu hizmetinde bulunamayacağı' gibi bir gerekçeyle, seçilmişlerin mazbata hakkına 'el koyamayacağını' savunan Kaboğlu, "Ama böyle bir gerekçe ortaya atıldı. YSK, hukukta yeri olmayan bu gerekçeyi ortadan kaldırmalı ve yanlışını düzeltmelidir" çağrısı yapıyor.

Kaboğlu, seçilmeye engel oluşturan durumların Anayasa'da belirtildiğini anlatırken, "YSK, durup dururken içtihat yaratamaz. KHK, seçilmeye engel bir durum olarak Anayasa'da gösterilmemiştir" diyor.

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Olgun Değirmenci de anayasa hükümlerinin YSK için bağlayıcı olduğuna vurgu yapıyor ve "YSK bir kararında hukuku uygulamazken, bir kararında uyguluyor. Bunu neye göre yapıyor, niçin yapıyor" diye soruyor.

Değirmenci, KHK’lıların durumlarıyla ilgili tartışmaların uzamasından yakınırken, olağanüstü hal döneminin bittiğini ve YSK’nın KHK’lı isimlere belediye başkanlığı için adaylık vizesi verdiğini de hatırlatıyor. Değirmenci, "Sonra ne oldu da, belediye başkanlıklarını kazandıkları halde mazbata alamadılar. YSK, yaşadığı bu çelişkinin içinden çıkmalıdır" mesajı veriyor.

CHP itirazda ısrarlı

Yakupoğlu, Seçme hakkı teslim edildiyse, seçilme hakkı da teslim edilmeli diyor

Yakupoğlu, "Seçme hakkı teslim edildiyse, seçilme hakkı da teslim edilmeli" diyor

CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu da, YSK’da KHK’lılar konusunda yaşanan çelişkileri kamuoyu gündeminde tutmaya kararlı olduklarını söylüyor. Yakupoğlu, "KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin seçme ve seçilme haklarını kullanamayacaklarına dair yasak koyan bir yasal düzenleme yoktur, sadece kamuda istihdam edilemeyeceklerine dair bir yasaklama vardır" derken, YSK’da bu kuralın dışına çıkılmaması yönündeki müzakerelerin sürdüğünü söylüyor.

Yakupoğlu, "Seçme hakkı teslim edildiyse, seçilme hakkı da teslim edilmeli. YSK’nın yaptığı hukuksuzluktan, yanlıştan dönmesi sadece bir partinin değil, tüm halkın beklentisidir" çıkışında bulunuyor.

YSK, 11 Nisan tarihli kararında KHK’lı olup da, belediye başkanlığı kazanan isimlere mazbata verilmemesini, mazbataların seçimden ikinci olarak çıkan adaylara verilmesini kararlaştırmıştı. HDP'nin YSK'nın bu yöndeki kararına ilişkin itirazı da geçen hafta YSK tarafından reddedilmişti.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK: KHK'lılar oy kullanabilir 23.04.2019

31 Mart seçimlerine ilişkin itirazları ele alan YSK ara kararını açıkladı. YSK, KHK'lıların oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu üyeleri araştırılacak.

31 Mart'tan mazbataya kadar neler oldu? 18.04.2019

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde yakın tarihte görülmemiş derecede bir itiraz sürecine tanık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başlayabildi. İşte seçim gecesinden bu yana gün gün, saat saat yaşananların derlemesi.

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

AKP'nin olağanüstü itirazına YSK ne diyecek? 16.04.2019

AKP, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuru yaptı. İtirazın kabulü için kanun hangi şartları öngörüyor, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, geçersiz oylar niye AKP lehine çıkıyor? Dört soruda derledik:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kılıçdaroğlu’na saldırı siyasette gerilimi artıracak mı?

Kılıçdaroğlu’na asker cenazesinde yapılan saldırı 31 Mart seçim sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Saldırının siyasetteki gerilimi daha da artırıp artırmayacağı ise Ankara'da yakından takip ediliyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  