 YSK′dan Ahmet Türk kararı | TÜRKİYE | DW | 12.04.2019

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TÜRKİYE

YSK'dan Ahmet Türk kararı

AKP'nin itiraz dilekçesinin ardından YSK, Mardin Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesi kararı aldı. AKP, Türk'ün yaşlılığını gerekçe göstererek YSK'ya başvurmuştu.

Ahmet Türk (Arşiv)

Ahmet Türk (Arşiv)

AKP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandıkta en fazla oyu alan HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti. AKP'nin itirazını değerlendiren YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine engel bir durum olmadığına karar verdi.

Ahmet Türk, YSK'nın kararına ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Haydi hayırlı olsun Mardin halkına... Nerde kalmıştık!" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 76 yaşındaki Ahmet Türk'ün sağlık ve yaşlılık sorunları olduğu gerekçesiyle AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdiğini söylemişti. Buldan, "Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini ve kazandığımız belediyelere ilişkin itirazların YSK'de sonuçlandırılmasını ve mazbataların verilmesini istiyoruz" demişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk yüzde 56,24, AKP'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman ise yüzde 38,53 oy almıştı.

DW,DHA/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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