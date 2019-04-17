 YSK: Maltepe iddiaları araştırılsın | TÜRKİYE | DW | 24.04.2019

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TÜRKİYE

YSK: Maltepe iddiaları araştırılsın

YSK, MHP'nin Maltepe'deki seçimlerde sandık üyelerine yönelik olağanüstü itirazını kabul etti. Kararı değerlendiren eski cumhuriyet savcılarından Eminağaoğlu, "YSK yeni bir Siirt senaryosu mu hazırlıyor?" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugünkü toplantısında, İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazlar ele alınarak ara kararlar verildi. YSK, MHP'nin Maltepe'deki seçimlerde sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında yaptığı olağanüstü itirazı kabul etti. YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndan, sandık kurulu başkan ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği hakkında bilgi istedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1'inci ve 2'nci İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul hâlinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

YSK, MHP'nin "kısıtlı seçmen" itirazını ise reddetti. YSK, bu konunun, AKP'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.

YSK, AKP'nin Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarına dair olağanüstü itirazını da ele aldı. Bu itiraza ilişkin Salı günü alınan ara kararların sonucunun beklenmesi kararlaştırıldı.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

"Yeni bir Siirt senaryosu mu?"

Alınan kararları DW Türkçe'ye değerlendiren eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK’nın bu aşamada sandık kurullarının oluşumuyla ilgili inceleme başlatılmasının "hukukla" bağdaşmadığını söyledi.

Eski cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu

Eski cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu

Eminağaoğlu’na, göre İstanbul’da sandık kurullarının incelenmeye başlanması, Türkiye genelindeki sandık kurullarının da incelenmesi gibi bir durumu ortaya çıkarıyor ve tüm seçimi tartışmalı hâle getiriyor.

Eminağaoğlu, 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerde Siirt seçiminin AKP'nin "Pervari ilçesinde üç sandık kurulu oluşturulmadı ve bir sandık kırıldı" itirazıyla YSK tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Siirt'te 9 Mart 2003'te tekrar edilen seçim sonucunda Erdoğan’a milletvekilliği yolu açılmıştı.

Eminağaoğlu, "YSK yeni bir Siirt senaryosu mu hazırlıyor? Dahası, sandık kurullarının oluşumunu incelemeye açmak sadece 31 Mart seçiminin tamamını değil, 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini de tartışmalı hâle getirir" dedi.

"YSK, neden sandık kurullarının oluşumuyla ilgili yayınladığı genelgede, kurulların nasıl oluşup oluşmadığını anlatmamıştır?" diye soran Eminağaoğlu, “YSK hukuku dolanmamalı, halkın iradesinin önünde engel oluşturmamalı, varlık nedenine uygun hareket etmelidir" uyarısında bulundu.

DW/CÖ,HK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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