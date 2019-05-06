YSK kararına AB ve Almanya'dan tepkiler sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek, yenilenmesine ilişkin kararına tepkiler artıyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagdland'ın ardından bir açıklama da dün akşam geç saatlerde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan geldi. Mogherini Twitter hesabından duyurduğu Hahn ile ortak açıklamasında, YSK kararının gerekçesini sorguladı ve yeniden seçim için uluslararası gözlemci talebini dile getirdi.





Mogherini, "Özgür adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamanın hem demokrasiler hem de Avrupa Birliği - Türkiye ilişikileri için merkezi öneme sahip olduğunu" belirterek "İstanbul seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf bir şekilde ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yapması ve seçim sürecinin güvenilirliğini garanti etmesinin önemli" olduğunu vurguladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

Açıklamada seçim için uluslararası gözlemci talebi de dile getirilerek, "Yeniden yapılan seçimleri gözlemlemek için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin yanı sıra uluslararası gözlemcilerin de davet edilmeleri" talep edildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da sözcüsü üzerinden Twitter'da yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" belirtmişti. Jagland, sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla yaptığı açıklamada, "özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı, sonra değil" ifadesini kullanmıştı.

Almanya'dan tepkiler

İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi kararına Almanya'dan tepkiler de sürüyor.



Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iptal kararının Türk demokrasine yönelik yeni bir saldırı olduğunu belirtti.

Almanya'da koalisyon ortağı SPD'nin Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Frank Schwabe de "İstanbul'da yeni bir seçim yapmak, emsali görülmemiş bir skandal, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın maskesinin düşmesidir. Ülke ve iktidardaki AKP için ciddi sonuçlara yol açacaktır." dedi.

Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı, Federal Meclis üyesi Cem Özdemir de yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da seçimin mağlubu Erdoğan, önce avukatlarının Öcalan'ı ziyaretlerine onay verdi sonra da seçimi iptal ettirdi. Kürt seçmenden oy beklentisinde ve muhalefeti de bölmek istiyor. Ama Kürtler satılık değil. Otoriter Erdoğan ve AKP'nin panik hali hissedilebiliyor" dedi.

Özdemir konuyla ilgili bir başka tweetinde de, "Demokrasi, sonuç kendi istediğin şekilde çıkıncaya kadar seçimlerin tekrarlanması anlamına gelmez. Erdoğan'ın İstanbul'da hareket alanı kalmadı. Bu tam da 'tilki ulaşamadığı üzüme koruk der' deyimine uyuyor." ifadelerini kullandı.

Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai da YSK'nın kararına tepki gösterdi. Djir-Sarai "AKP'nin başvurusu üzerine İstanbul'daki seçimler iptal ediliyor ve tekararlanacak. Türk demokrasisinden geriye kalanlar da artık tamamen gömülmüş oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'den eleştirilere yanıt

Türk Dışişleri Bakanlığı da YSK'nın kararı ardından, dış ülkelerden gelen tepkilere Pazartesi akşamı yazılı bir açıklamayla karşılık verdi.

"Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlendiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz. Türkiye demokratik olgunluğunu kanıtlamış bir ülke olup, bağımsız YSK'nin aldığı bu karar, seçmen iradesinin tereddütsüz tecellisinin sağlanmasına yöneliktir."

dpa,DW,MK/JD

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