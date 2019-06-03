 YSK hem AKP’yi hem de CHP’yi kızdırdı | TÜRKİYE | DW | 03.06.2019

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TÜRKİYE

YSK hem AKP’yi hem de CHP’yi kızdırdı

AKP, YSK’nın 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev yapacak seçim sandık kurulları hakkındaki kararına itiraz etti. CHP de “YSK kendini inkar ediyor” açıklamasıyla tepki gösterdi.

YSK türk. Hohe Wahlausschuss (DW/H. Köylü)

Yüksek Seçim Kurulu’nın (YSK), İstanbul seçimlerini iptal gerekçesi olarak sunduğu sandık kurullarının, 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde görev yapmaya devam etmesine hükmetmesi itiraza ve tepkilere yol açtı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, YSK’nın kararını “Fevkalade talihsiz bir karar” sözleriyle eleştirdi, partisinin bu karara itiraz ettiğini açıkladı. 

"Soru işareti oluşmuştur

Küçükçekmece’deki esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, YSK’nın kararına itiraz gerekçelerini şu sözlerde dile getirdi:

"Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı, seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanların yapılacak seçimde tekrar görev yapabilir diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur.”

YSK’dan itirazı aklıselim ile değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Yıldırım, “YSK’nın oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçmesini umduklarını” vurguladı.

CHP de tepkili

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) de tepkiler yükseldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından şu açıklamayla tepki gösterdi.

“İlçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?”

"YSK kendini inkar ediyor”

CHP’nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.YSK’yı “kendi kararlarıyla, kendini inkar eden kurul” olarak nitelendiren CHP’li Erkek, şu ifadelere yer verdi:

“Seçim kurulları kanuna aykırı atamalar yaptı bahanesiyle seçimi iptal et, kurul başkanı bir hakimin ‘bizi değiştirin o zaman’ başvurusunu reddet, tüm seçim kurulu başkanları ve seçim müdürleri 23 Haziran’da görev yapacak de.”

DW,DHA/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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