 YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı | TÜRKİYE | DW | 27.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Ankara ile Washington arasında varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin sınırlarında istemediği Kürt güçlerinin geri çekilmeye başladığı bildirildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) (Arşiv fotoğrafı)

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) (Arşiv fotoğrafı)

Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'nin Türkiye sınırından çekilmeye başladığı bildirildi. Çoğunluğunu YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Washington ve Ankara arasında varılan anlaşma üzerine silahlı gruplar Türkiye sınırını boşaltmaya başladı. SDG, Cumartesi günü Rasulayn'daki ağır silahların ve milislerin çekilmesiyle başlayan sürecin Pazartesi Telabyad'la devam ettiğini bildirdi. SDG açıklamasında çekilmenin güvenli bölge konusuna verdikleri desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Yerleşim yerlerinden çekilme yok"

Reuters'a açıklama yapan SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometrelik bir çekilmenin sözkonusu olduuğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya göre sınırdaki güvenli bölgenin derinliğinin bölgeye göre değişkenlik göstereceğini  belirten Bali, çekilmenin ise sadece kırsal alanı ve askeri mevzileri kapsadığını ifade etti. Bali, yerleşim yerlerinden çekilmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

IŞİD'e karşı mücadelede büyük rol oynayan SDG'nin ana omurgasını oluşturan Kürt milis gücü YPG, Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görülüyor. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin dahil olduğu bir yönetimi kabul etmeyen Ankara, silahlı oluşumun Türkiye sınırından çekilmesi ve güvenli bölge kurulması için Washington'la anlaşmıştı. Cumartesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge için planlanan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını açıklamıştı.

Gözlem noktaları

Güvenli bölgenin nasıl ve hangi şartlarda oluşturulacağına detaylar henüz net değil. Bu konudaki açıklamalar şu ana kadar çoğunlukla Türkiye tarafından yapılıyor. Detaylarına ilişkin Ankara'nın verdiği bilgiye göre, SDG'nin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

AFP,rtr,dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Kara birlikleri yakında Suriye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok yakında kara birliklerini Suriye'ye göndereceğini söyledi. Erdoğan, güvenli bölge konusunda herhangi bir oyalamayı kabul etmeyeceklerini vurguladı. (26.08.2019)  

Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye için Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile faaliyet başladığını açıkladı. SDG'den ise güvenli bölgeye destek mesajı geldi. (24.08.2019)  

SDG: ABD-Türkiye görüşmelerine dolaylı olarak dahiliz

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Başkomutanı, güvenli bölge görüşmelerinde ABD’nin Ankara ile Kürtler arasında arabuluculuk yaptığını belirtti. Abdi, görüşmelerdeki bazı detayları da paylaştı. (16.08.2019)  

Benzer içerik

Syrien Tote nach Luftschlägen bei Idlib

Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması 24.08.2019

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye için Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile faaliyet başladığını açıkladı. SDG'den ise güvenli bölgeye destek mesajı geldi.

DW Dokus KW 29 | Die Verschleppten - Kidnapping im Auftrag Erdogans

Erdoğan: Kara birlikleri yakında Suriye'de 26.08.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok yakında kara birliklerini Suriye'ye göndereceğini söyledi. Erdoğan, güvenli bölge konusunda herhangi bir oyalamayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Abbas Moussawi, Sprecher des iranischen Außenministeriums

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi 19.08.2019

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de yabancı doktor tartışması büyüyor

Son 11 ayda kamu dışı aile hekimliklerinde sözleşme imzalayan her 10 doktordan yedisi yabancı uyruklu oldu. İTO Başkanı Saip'e göre AKP, yabancı hekim istihdamını hekim emeğini ucuzlatmak için kullanıyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  