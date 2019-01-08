 YPG 8 IŞİD üyesini esir aldı | DÜNYA | DW | 10.01.2019

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DÜNYA

YPG 8 IŞİD üyesini esir aldı

YPG Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde 8 IŞİD üyesini esir aldı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla, YPG'nin elinde esir bulunan yüzlerce IŞİD'linin akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

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Suriye Demokratik Güçleri, Deyr ez Zor bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Suriyeli Kürtlerin milis gücü YPG, ülkenin doğusundaki Deyr ez Zor'da sekiz IŞİD üyesini ele geçirdiklerini duyurdu. IŞİD'in halen belirli yerlerde direniş gösterdiği bölgede düzenlenen özel bir operasyonla esir alınan örgüt üyelerinden birinin 16 yaşında bir ABD vatandaşı olduğu belirtildi. Diğerlerinin ise Almanya, Rusya, Ukrayna, Tacikistan ve Özbekistan uyruklu olduğu kaydedildi.

YPG geçen Pazar da biri öğretmen iki ABD vatandaşının da aralarında bulunduğu beş IŞİD üyesinin ele geçirildiğini açıklamıştı.

Tutuklu IŞİD üyelerine ne olacak?

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla gündeme gelen "ülkedeki tutsak IŞİD üyeleri ne olacak?" sorusu, bölgeye ilişkin en önemli sorunlardan bir olarak görülüyor. ABD yönetiminden bir yetkili aralarında Amerikan vatandaşlarının da olduğu cezaevlerindeki IŞİD'lilerin akıbeti konusundaki kararın Washington'ın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Suriye'de yakalanan ve cezaevine atılan IŞİD üyeleri arasında çok sayıda Avrupa vatandaşı da var.

Adının gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, tutuklu IŞİD'lilerin serbest bırakılmasının "kabul edilemez" olduğunu bu kişilerin yeniden Suriye'de veya başka bir ülkede örgüt saflarına katılabileceğini söyledi. Ulusal güvenlik yasalarında uzman olan hukukçu Bobby Chesney, "Bu konu çok önemli çünkü SDG'nin elinde Avrupa vatandaşı olanlarda dahil yüzlerce IŞİD'li var ve bir çözüm bulunamazsa bu kişiler serbest kalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in

Bir çözüm bulunamadığı takdirde tutuklu IŞİD'lilerin serbest kalabileceği belirtiliyor.

Avrupa'daki hükümetler kendi vatandaşları olsalar bile IŞİD'le bağlarından dolayı bu kişileri geri almakta isteksiz. Serbest kalabilecekleri endişesiyle kendi ülkelerinden yargılanmalarına temkinli yaklaşıyorlar. Tutukluların ABD'ye götürülmelerinin ise Washington açısında yeni bir Guantanamo süreci yaratabileceği belirtiliyor.

2014'te Suriye'de Rakka, Irak'ta Musul gibi aralarında büyük kentlerin de olduğu Ortadoğu'da geniş bir coğrafyada hâkimiyet kuran IŞİD, bugün çok az bir bölgede direniş gösteriyor. YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) son olarak geçtiğimiz Eylül ayında Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor bölgesinde kalan son IŞİD'lileri temizlemek için kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre IŞİD bu hafta içerisinde "uyuyan hücrelerle" SDG'ye yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

AP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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