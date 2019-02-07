Türkiye güne yine kadın cinayetleri haberleriyle başladı.

Mersin'de, 6 çocuk annesi 39 yaşındaki Emine D., tartıştığı eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Emine D. ve eşi H.D.'nin tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri zili çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Polis evde, Emine D.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise Emine D.'nin vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Komşularla konuşan ve evde arama yapan polis, H.D.'nin eşini bıçaklayıp, evden kaçtığını belirledi.

Emine D.'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis bir süre sonra kaçan H.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bir cinayet haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece meydana gelen olayda ise 35 yaşındaki Nazan Can 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak, hayatını kaybetti.

Nazan Can'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B.'nin bir süredir birlikte yaşadığı kadının intihar ettiğini ileri sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de de kadın cinayetleri kınandı

Kadın cinayetlerinde artış

Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların sayılarında son aylarda artış yaşanıyor. Geçen hafta 24 saat içerisinde Bayburt, Kocaeli ve İstanbul'da üç kadın eşleri ya da tanıdıkları erkekler tarafından öldürülmüştü.

Türkiye'de öldürülen kadınlarla ilgili verileri derleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun saptamalarına göre Kasım ayında 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Bakan Soylu: Sayı bu yıl arttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kasım ortasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek "Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" diye konuşmuştu.

Türkiye'de 2016-2019 Ağustos ayları arasında öldürülen kadın sayısının bin 167 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu bin 167 kadından sadece 76'sı haklarında bir koruma kararı verilmiş kadınlardır. Toplam içindeki oranı yüzde 6,5. Buradaki faillerin yüzde 86'sının daha önceden sabıkası söz konusu değildir. Faillerin yüzde 63,5'i eş veya partner, yüzde 32'si ise akrabadır" demişti.

DW,DHA / TY,SSB

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