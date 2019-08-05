Yetkiliden uyarı: Türkiye su kıtlığı yaşayabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Türkiye'nin gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti toplantısında konuşan Uzun, Türkiye'deki su kaynaklarının durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Kullanılabilir, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Uzun hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisi ile Türkiye ve dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu belirten Uzun, “Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2030 yılında bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir” şeklinde konuştu. Uzun "Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir” ifadesini kullandı.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle, su kaynaklarının kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini aktaran Uzun, “Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınların” zarar verdiğini hatırlattı. Uzun, iklim değişikliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre, gelecekte de sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklendiğini kaydetti.

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DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe