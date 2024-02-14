Yerlikaya İliç'te: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gece geç saatlerde Anagold Madencilik'e ait maden alanına gelerek bölgede incelemelerde bulunan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında toprak kaymasının yaşandığı bölge Fotoğraf: Mehmet Yalciner/Anadolu/picture alliance

Yerlikaya, yaşanan felaketin ardından Erzincan ve çevre illerden çok sayıda arama-kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Aralarında AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de (EGM) olduğu çok sayıda kurum ve kuruluşa bağlı toplam 827 kişiden oluşan ekibin arama-kurtarma faaliyetine devam ettiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR'ları görevlendirildi" bilgisini paylaştı.

Binali Yıldırım: Şartlar bizden yana değil

Eski Başbakan Binali Yıldırım da, memleketi Erzincan'da yaşanan felaketin ardından çalışmaları yerinde takip etmek için bölgeye gitti. Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriliyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. (...) Zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret göstermekle beraber olayın büyüklüğü dikkate alındığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var" diye konuştu.

"Siyanür Fırat Nehri'ne sızdı" iddiası

Toprak kaymasının ardından Fırat Nehri'ne siyanür sızıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin olarak da konuşan Yıldırım, "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor" dedi.

Binali Yıldırım Fotoğraf: DHA

Muhalefetten sert tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Salı akşamı TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidara tepki göstererek, "Bu şirket kimin? Yüzde 80 Kanadalı bir şirket, yüzde 20 Çalık Grubu ve bu Çalık Grubunun şirketi Lidya Anonim Şirketi. Bir de ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon vergi borcunu silmişiz. Neden? Çünkü insan sizin için önemli değil, doğa sizin için önemli değil, çevre sizin için önemli değil. 'Nereden gelirse gelsin, patronları koruyalım' anlayışındasınız" ifadelerini kullandı.

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 2022 yılında söz konusu maden alanı ile ilgili olarak, "ÇED raporuna gerek yoktur" dediğini belirten Başarır, "Nereye aday şimdi? İstanbul'a. İstanbulluyu, 16 milyonu ne kadar güvenli bir isme teslim edeceksiniz" dedi.

Erkan Baş: Partimizin suç duyurusuna takipsizlik verdiler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da X hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan'daki göçükte herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum: 2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız" ifadelerini kullandı.

Kanada Büyükelçisi: İşletme Kanada'ya ait değil

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanürlü toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in ortaklarının arasında Kanada'nın bulunmadığını açıkladı. "Bazı medya kuruluşlarının toprak kaymasının meydana geldiği madenin Kanada'ya ait olduğunu bildirdiğini gördük" diyen Hamilton, bunun doğru olmadığını, söz konusu madenin Türk ve Amerikan şirketleri arasında bir ortak girişime ait olduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği: Gerekli önlemler alınmadı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İliç'teki toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Açıklamada, 2023 Temmuzu'nda TBB Çevre Komisyonu'nun hazırladığı, "İliç Altın Madeni Raporu"nun açıklandığı hatırlatılarak, "Konu ile ilgili tüm çaba ve uyarılarımıza rağmen bu elim olayın gerçekleşmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bir an önce madende çalışan işçilerin kurtarılmasını ve bölge çalışanları ile tüm vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

DHA,ANKA / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?