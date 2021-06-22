Yerli aşı "Turkovac"ta Faz-3 çalışmaları başladı

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısında Faz-3 çalışmaları başladı.

Faz-3 kapsamında, ilk gönüllüye aşı uygulamasına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşının ismine dair görüşünü sorması üzerine "Turkovac" ismini uygun bulduğunu söyledi.

Erdoğan yaptığı konuşmada, yerli aşıda Faz-3 ile birlikte son dönemece girildiğini belirterek "Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının daha ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir" diye konuştu. Erdoğan vatandaşları bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.



Ankara Şehir Hastanesi'nden aşılama programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Bugün önemli bir ana tanıklık ediyoruz… Faz-1 ve Faz-2 safhaları ile birlikte aşının güvenirliğini, immun yanıtını görmüş olduk. Bugün ise Faz-3 safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşıda özellikle etkinliğini biz görmek istiyoruz, devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak" dedi.

Toplam 294 kişide denendi

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması 44, Faz-2 çalışması ise 250 gönüllü üzerinde yapıldı. Faz-2'nin raporlama aşamasının tamamlanmasının ardından yerli aşının Faz-3 çalışması başladı.



ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de "2013 yılında devletimizin yaptığı yatırımın meyvelerini topluyoruz. Sadece pandemi döneminde değil aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu.



"Turkovac"ın Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütüleceği öğrenildi.

DHA/BK,TY

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