Yerel seçimlere giderken AKP'de son durum

AKP'de yerel seçim çalışmaları mahallelerde yoğunlaştı. Özellikle iki büyükşehirde AKP için durum kritik. Ankara için umutlar azalırken İstanbul için ise Erdoğan sahaya çıkıyor.

31 Mart yerel seçimleri için siyasi partiler sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 7'lik oy kaybına karşın birinci parti olan AKP'de de çalışmalar mahalle bazlı olarak yürütülüyor. Büyükşehirlerde iddialı olan ve 2019 seçimlerinde kaybettiği belediyeleri geri almayı hedefleyen AKP'de dikkatlerin çevrildiği iller ise İstanbul ve Ankara.

DW Türkçe'nin AKP kurmayları ile yaptığı görüşmelerden edindiği bilgiye göre AKP'nin 2024 yerel seçimlerdeki parti oyu beklentisi yüzde 41 civarında. Yani AKP'liler genel seçimlerdeki yüzde 7'lik kaybın geri döneceğini savunuyor.

Şanlıurfa ve Bursa'da durum kritik

AKP, 2019'daki yerel seçimlerde 30 büyükşehirden 15'ini kazanmıştı. AKP'nin çalışmasına göre mevcut 15 büyükşehir belediyesinden Şanlıurfa ve Bursa dışındaki illerde bir risk görünmüyor. Şanlıurfa ve Bursa'da oy bölünmelerinin fazla olduğu, bu iki büyükşehirde Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) seçimi zorlaştıracağı tahmin ediliyor. AKP Genel Başkanvekili Efkan Alâ da yaptığı bir açıklamada YRP'ye "Girdiği yerlerde kendisinin kazanma ihtimali yok, ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor" eleştirisini yöneltti.

YRP, Cumhur İttifakı'nın 2019'da yüzde 61 oy ile kazandığı Şanlıurfa'da eski AKP Milletvekili Kasım Gülpınar'ı aday olarak gösterdi. Gülpınar son günlerde kentte gerçekleştirdiği kalabalık mitinglerle adından sık sık söz ettiriyor. Siyasi analistlere göre Yeniden Refah'ın kentteki AKP oylarını bölmesi nedeniyle DEM Parti'nin eş başkan adayları Gülser Yıldırım ve Celalettin Erkmen de aradan çıkabilir.

Antalya ve Hatay ise CHP'den alınacak iller olarak görülüyor. Hem yapılan anket sonuçları hem sahadan gelen bilgiler, parti içinde bu iki ilin kazanılabileeği şeklinde yorumlanıyor. AKP kurmayları, CHP'nin mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen'i aday olarak göstermemesinden sonra Eskişehir'de de başa baş bir yarış olduğunu ve bu ilde de seçimi önde göğüsleyebileceklerini kaydediyor.

AKP'de Aydın ve Adana illerinde anketlerde geride olsalar da seçime sayılı saatler kala yapılacak çalışmalarla AKP'nin öne geçebileceği dair görüş hakim.

Murat Kurum'la ilgili rahatsızlık var mı?

Özellikle İstanbul ve Ankara'yı CHP'den almak isteyen AKP, bu iki büyükşehirde özel çalışmalar yapıyor. Mahalle bazlı çalışmalar ile ev kadınları ikna edilmeye çalışılıyor. İstanbul'un 960'ı aşkın mahallesi için 40'ar kişilik ekipler kurulduğu ve tüm seçmenin ziyaret edilerek AKP'nin belediyecilik çalışmalarının anlatıldığı kaydediliyor. Ayrıca birçok eski bakan ve milletvekili de İstanbul ve Ankara'da yoğun mesai harcıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 23 Mart'tan sonra tüm vaktini İstanbul'a ayıracağı kaydediliyor. Erdoğan'ın büyük İstanbul mitingini de 24 Mart Pazar günü gerçekleştirmesi planlanıyor.

İstanbul'da seçim AKP'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek

Son günlerde yaptığı açıklamalar, yaşanan iletişim sorunları ve danslar ile sosyal medyada tartışılan bir isim haline gelen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un yanlış aday olduğunun düşünüldüğü yorumları yapılıyordu. AKP kulislerinde ise Erdoğan'ın görüşünün böyle olmadığı ve "Sosyal medyaya bakmayın, projeler odaklı çalışmaları anlatın. Murat Bey'e güvenim tam, İstanbul'u alacağız" dediği ifade ediliyor.

AKP'ye gelen son anketlere göre Murat Kurum ile CHP'nin adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 1-2 puanlık fark bulunuyor. Ancak AKP kurmayları, "Cumhurbaşkanı sahaya çıktıktan sonra tablo değişecek" görüşünü savunuyor. Kurmaylar, 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım ile il örgütü arasında uyumsuzluk yaşandığını, bugün ise böyle bir tablonun olmadığını söylüyor. AKP kurmayları, seçimin son haftasına girince DEM Parti tabanında İmamoğlu'na, Yeniden Refah Partisi tabanında ise AKP'ye doğru bir kayma olacağını savunuyor.

Ankara'da umutlur azalıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ise AKP Genel Merkezi'nde umut azalıyor. AKP'nin Turgut Altınok'un adaylığını açıklanmadan önce CHP adayı ve mevcut Başkan Mansur Yavaş lehine 15 puana kadar varan farkın azaldığı, ancak hâlâ 7-8 puanlık bir farkın bulunduğu belirtiliyor. Yavaş'a İYİ Parti ve MHP tabanından da oy gittiği, Altınok'un ise henüz bu kitleden oy alamadığı ifade ediliyor.

Ankara Şehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un oyları kamuoyu yoklamalarına göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın gerisinde kalıyor Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance

AKP kurmayları tüm bu tabloya karşın Ankara'da son haftadaki çalışmaların seçim sonucunu etkileyebileceğini umut ediyor. AKP kurmayları, eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde seçmenin AKP'den yaşadığı kopuşun giderilemediğini düşünüyor.

AKP "kazanılması zor" olarak yorumlansa da en dikkat çekici sonucun İzmir'den alınabileceğini düşünüyor. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a tepkiler olması ve DEM ile İYİ Parti'nin güçlü adaylar göstermesinin AKP'ye yarayabileceği yorumları yapılıyor. İzmir'de 2019 yerel seçimlerini CHP 20 puan farkla kazanmıştı. Ancak 31 Mart seçimlerinde bu farkın 4-5 puan bandına inebileceği yorumları yapılıyor. Ayrıca 2019'da 30 ilçeden 4'ünde AKP seçimi kazanırken 31 Mart seçimlerinde Bergama, Kınık, Kiraz, Bayındır ilçelerine Buca, Tire, Beydağ, Aliağa, Ödemiş ilçelerinin de eklenebileceği ve Cumhur İttifakı belediyelerinin 4'ten 9'a çıkabileceği beklentisi de var.

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