 Yerel seçimler yaklaştıkça Ankara′da tansiyon artıyor | TÜRKİYE | DW | 13.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Yerel seçimler yaklaştıkça Ankara'da tansiyon artıyor

AKP Sözcüsü Çelik CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştiriyor. Yavaş ise Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini söyledi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik "AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir. Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştirerek "Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz" dedi.

Mansur Yavaş bu gelişmeler karşısında DW Türkçe'ye verdiği demeçte Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini belirtti.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş dün bir basın toplantısı düzenleyerek kendisi hakkındaki sahte senet iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yavaş "Senet davasında asıl mağdur benim...Yargıtay'ın onayladığı hakkımda herhangi bir ceza davası yoktur. Yani hakkımda verilmiş herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır" demişti.

Yavaş Ankara seçmeninden gördükleri büyük ilgi ve anketlere yansıyan fark nedeniyle seçmen nezdindeki itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade etmişti. Öte yandan hakkındaki iddialara yanıt veren Yavaş'ın basın toplantısının haber kanallarında yayınlanmaması da tepki çekti.

DW/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Devlet kanalı TRT’ye "yanlı yayın" eleştirisi

RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen'in raporunda, TRT’nin yayınlarında iktidara muhalefetten daha fazla yer ayrıldığı belirtiliyor. Muhalefetin "TRT, iktidarın sesi" eleştirilerine, AKP "Muhalefetin medya sorunu yok" diyor. (12.03.2019)  

Antikapitalist Müslümanlar'ın tercihi muhalefet

Antikapitalist Müslümanlar’ın yerel seçimlerde muhalefetin adaylarını destekleyeceğini söyleyen ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Açgözlü, müteahhitleşme arzusuyla dolu biri olmayacak. Sade ve mütevazı yaşayacak" diyor. (11.03.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türk siyasetinde kadınlar aday değil seçmen  

Benzer içerik

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Türkiye'de yerel seçim, genel seçim havasında 13.03.2019

31 Mart’ta AKP’nin bazı büyük kentleri kaybetmesi ya da AKP-MHP ittifakının yüzde 50 altında kalması kısa ve uzun vadeli sonuçlar doğurabilir: Muhalefet erken genel seçim talebiyle gelebilir ya da ittifaklar dağılabilir.

Medien Türkei Istanbul Zeitungskiosk

Türkiye'de 31 Mart öncesi medyanın bağımsızlığı tartışması 08.03.2019

31 Mart öncesi medyada yaşanan sorunlar yine tartışma yaratıyor. Muhalefet ve basın örgütleri iktidarın medyayı kontrol etmeye dönük girişimlerinin yoğunlaştığını iddia ediyor. Hükümet cephesi ise bu iddiayı yalanlıyor.

Mansur Yavas

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş 18.12.2018

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olduğu açıklandı. Yavaş, "Ankara'ya hizmetkâr olmaya talibim" açıklamasında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Boeing 737 tipi bir THY uçağı

THY'den 737 MAX'ı hangara çekme kararı

Türk Hava Yolları, güvenlik tartışmalarının odağındaki Boeing 737 MAX tipi uçakların geçici olarak seferlerinden çektiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  