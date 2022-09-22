Yenilenebilir enerjide istihdam hızla artıyor

Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların sayısı 12 milyonu aştı. Türkiye'de bu alanda yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği tahmin ediliyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Organizasyonu (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre dünya çapında 12,7 milyon kişi yenilenebilir enerji sektöründe istihdam ediliyor.

Yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam sürekli bir artış gösteriyor. Başta güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere bu alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak çalışan sayısı 2012'den 2021'e kadar küresel ölçekte yaklaşık yüzde 74 oranında arttı.

Raporu hazırlayan uzmanların öngörüsüne göre alternatif enerji sektöründe istihdam edilen kişi sayısı dünya genelinde 2030 yılında 38,2 milyonu bulacak.

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların neredeyse üçte ikisi Asya ülkelerinde bulunuyor. Dünya genelinde bu alanda çalışanların yüzde 42'si Çin'de. Dünya çapında fotovoltaik (güneşten elde edilen enerji) sistemlerin üretimi ve kurulumunda çalışan 2,7 milyon kişinin yüzde 63'ü de Çin'de bulunuyor. Rüzgar türbinlerinin üretimi ve montajında istihdam edilen 1,4 milyon kişinin yüzde 48'i de yine Çin'de yaşıyor.

Türkiye'de gelişen sektör

IRENA ve ILO tarafından hazırlanan raporda Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin veriler ve öngörüler de yer aldı. Türkiye'de güneş enerjisi santralleri ve rüzgar tesislerinin düzenli olarak geliştiği belirtilen raporda, rüzgar türbinlerinin yüzde 72'sinin yerel kaynaklarla üretildiğine işaret edildi. Raporda rüzgar enerjisi sektöründeki istihdamın günümüzde 25 bin civarında olduğu tahmin edilirken, güneş enerjisi sektöründe ise 21 bin civarında işgücünün mevcut olduğu varsayımına yer verildi.

Ayrıca raporda, Stantec'in 2020 yılında Türkiye'deki 16 güneş paneli üreticisi şirketle yaptığı endüstriyel bir araştırmanın sonucuna işaret edilerek, bu şirketlerin yüzde 31'i kadın olmak üzere 3 bin 300'den fazla kişiyi istihdam ettiği kaydedildi.

Raporda yenilenebilir enerji piyasasındaki büyümenin gelişmekte olan ekonomileri de kapsadığı belirtilerek, Amerika kıtasında Meksika'nın, rüzgar türbinleri rotor kanatlarının ana tedarikçisi konumunda olduğu ifade edildi.

ILO'dan yapılan açıklamada yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam durumunun daha iyi kavranabilmesi için otomobil sektöründeki istihdam sayısı örneği verildi. Buna göre 2017 yılında dünya çapında 14 milyon civarında çalışan, otomobil üretimi sektöründe istihdam edildi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder yenilenebilir enerji sektöründe sayılardan ziyade iş kalitesine ve çalışma koşullarına önem verildiğini belirterek, sektördeki kadınların sayısının artmasını da olumlu bir işaret olarak gördügünü belirtti.

KNA,DW/TY,BK