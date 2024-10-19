"Yenidoğan çetesi": 10 hastaneye ruhsat iptali

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek kurdukları düzenle haksız kazanç sağlamak için bebek ölümlerine neden oldukları iddia edilen "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen "yenidoğan çetesi" hakkındaki soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının ruhsat iptallerine ilişkin kararı, hastane yönetimlerine İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla tebliğ edildi. Bu hastanelerden dokuzu İstanbul'da, biriyse Tekirdağ'da bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede 19 hastanenin adı geçiyor. İddianamede 22'si tutuklu 47 şüpheliye yönelik suçlamalar yer alıyor.

Çetenin, en az 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor.

Ruhsatları iptal edilen hastaneler şöyle:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Çorlu Reyap Hastanesi

SGK'dan açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) soruşturmada adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin üç başmüfettiş ve üç müfettişle yürütüldüğünü duyurdu.

SGK'nın açıklamasında "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.11.2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29.11.2023 tarihinde inceleme kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz" denildi.

DW,ANKA/CÖ,JD

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