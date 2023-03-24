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Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılan dördüncü parti oldu.Fotoğraf: Ali Balikci/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

3 saat önce

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin lideri Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Hüda Par da parlamento seçimlerine AKP listelerinden katılacağını duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Erbakan konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" dedi.

"Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı" diyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" diye konuştu.

"Kendi amblemimiz, kendi adayımızla ittifak çatısı altında gireceğiz"

Erbakan, mutabakat sağlandığı için Yeniden Refah Partisi'nin tüm seçim bölgelerinde kendi amblemi, kendi adaylarıyla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyuran Erbakan, "Sayın Cumhurbaşakımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacak. Tabii ki bu kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi; Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden sonra Cumhur İttifakı'na katılan dördüncü parti oldu.

Erbakan, hafta başında bir miting düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlere partisinin adayı olarak girme kararı aldığını ilan etmiş ve ardından Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık için başvuruda bulunmuştu. Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken 100 bin imzadan en az 60 binini üç güç içinde toplamayı başarmıştı. 

Hüda Par seçimlere AKP listelerinden katılacak

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bugün seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te bir basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu partisinin parlamento seçimlerinde AKP listelerinden aday göstereceğini belirtti.

"Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi" diyen Yapıcıoğlu "Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın" dedi.

Yapıcıoğlu sözlerine şöyle devam ettİ: "Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız."

DHA / EC, SÖ

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