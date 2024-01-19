Yeni Vatandaşlık Yasası kabul edildi

Almanya'da Vatandaşlık Yasası'nda yenilikler öngören tasarı Federal Parlamento'da 234'e karşı 382 oyla kabul edildi. 23 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıracak olan yasa, çifte vatandaşlığı da prensipte mümkün kılıyor.

Yasanın yenilenen hali ile Alman vatandaşlığına başvuranlarda aranan en az sekiz yıl Almanya'da ikamet etmiş olmak şartı beş yıla indirildi. Bu süre "özel uyum başarısı" halinde üç yıla da indirilebiliyor.

Parlamentodan geçen tasarıyı hazırlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, Vatandaşlık Yasası'nın yenilenen hali ile Almanya için fırsatlar yaratacağını ifade ederek, "Nihayet modern bir Vatandaşlık Yasası'na kavuşacağımız için mutluyum" dedi. Bunun "çok, çok önemli bir adım" olduğunu dile getiren Faeser, yapılan değişikliklerin, kalifiye iş gücünü ülkeye çekmek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada gibi ülkelerle girilen rekabette de Almanya'nın elini güçlendireceğini savundu.

Nancy Faeser Fotoğraf: ATTILA KISBENEDEK/AFP

"Bu ülkeye gelerek, toplumun işlemesine" ve "on yıllardır bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan kişilerin" takdir edilmeyi hak ettiğini belirten Bakan Faeser, Alman vatandaşlığı alma hakkının, bir uyum sürecinin sonunda mümkün olacağını vurgulayarak, bunun "özel çaba sarfeden, Almancayı hızlı bir şekilde öğrenen" ve Alman Anayasası'ndaki değerleri kabul edenler için çok iyi bir perspektif sunacağını dile getirdi.

Iraklı bir ailenin kızı olarak eski Sovyetler Birliği'nde dünyaya gelen ve daha sonra Almanya'ya göç eden, Federal Hükümetin Uyum Sorumlusu ve SPD (Sosyal Demokrat Parti) Milletvekili Reem Alabali-Radovan ise, "Biz, (Almanya'da) göç hikayesi olan 20 milyon kişiyiz. Burada kalacağız, burası hepimizin ülkesi" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin sert tepkisi

Alman vatandaşlığına geçiş sürecinde engelleri azaltan reforma, ana muhalefetteki muhafazakar Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) karşı çıkıyor. CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) İç Politika Sözcüsü Alexander Throm, Parlamentoda kabul edilen bu tasarının, "Bu yasama döneminin en olumsuz sonuçlar doğuracak" yasası olduğunu öne sürdü. Vatandaşlığa geçiş için yerine getirilmesi gereken şartların büyük çapta azaltıldığını ifade eden Throm, üç ya da beş yıl içinde vatandaşlığa kabulün "çok acele" olacağı görüşünü savundu.

Parlamentoda grubu bulunan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Christian Wirth ise, oylama öncesinde, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, tasarıyı "Vatandaşlık Hukuku'nun altının oyulması" olarak nitelendirerek, "turbo hızında" verilen vatandaşlığın "yok pahasına satılığa çıkarıldığını" dile getirdi.

Gökay Akbulut Fotoğraf: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Federal Meclis'in diğer kanadında yer alan muhalefetten, Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut ise, Alman vatandaşlığına kabul edilecek kişilerde aranan, kendini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme maddesini eleştirerek, "Devletten yardım alanların, bunda herhangi bir hatası olmamasına rağmen gelecekte Alman vatandaşlığı alabilme şansları nerede ise hiç yok" dedi.

Almanya'nın iki büyük sendikasından biri olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Yönetim Kurulu Üyesi Rebecca Liebig de, yeni yasada yer alan "geçimini sağlama zorunluluğunu", "gereksiz bir sertleştirme" olarak nitelendirdi.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel de aynı konuyu eleştirerek, "Sosyal yardım alanlar ne yazık ki iyileştirmelerden faydalanamıyor. Bu, özellikle desteğe ihtiyaç duyan insanlar için lüzumsuz bir engel" ifadelerini kullandı.

dpa,AFP,Reuters / ET,EC

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