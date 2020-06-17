"Yeni normal"de seyahat nasıl olacak?

Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları kalkmaya başladı. Bütün ülkeler kendi kriterlerini belirliyor ve neredeyse her gün yeni düzenlemeler yapılıyor. Türkiye-Almanya arasındaki gidiş-gelişlerin nasıl yapılacağı ve hangi kurallara bağlı olduğu da merak konusu. Yaz dönemiyle birlikte tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenleri nasıl bir ortam bekliyor? DW Türkçe, iki ülkeye giriş çıkışlarda ne tür prosedürlerin uygulanacağını derledi.

Türkiye’ye girişte uygulanan kurallar:

Havalimanları ve sınır kapılarında ülkeye giren herkesin test yaptırma zorunluluğu yok. Ancak herkes sağlık kontrolünden geçiyor.

Sağlık kontrolü, yolculara sorular yöneltilmesi ve görevliler tarafından vücut ısısının ölçülmesini kapsıyor. Ateşi 37.8 dereceden yüksek olanlara veya Covid-19 semptomlarından herhangi birini taşıdığı saptananlara test yapılıyor.

Şimdilik İstanbul ve Antalya havalimanlarında test merkezleri kuruldu. Bu merkezler günde 20 bin test kapasitesine sahip. Havalimanları haricinde Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında da test merkezleri var. Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre kısa süre içinde Dalaman, Bodrum ve diğer uluslararası havalimanlarında da test merkezleri kurulacak.

Ağız veya burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinin sonucu 1-3 saat arasında alınabiliyor. Hızlı testlerin sonucu 15 dakika ile 1.5 saat arasında çıkabiliyor.

Test sonucu pozitif çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar devlet hastanesi, başka ülkelerin vatandaşları özel hastaneye yönlendiriliyor. Bu işlemleri Sağlık Bakanlığı Hudut Sağlık Birimi yönetiyor.

TC vatandaşı olmayan ve Türkiye’ye turist olarak gelenler için uygulanacak kurallar da belirlendi. Buna göre test sonucu pozitif çıkan kişi önce hastaneye gidiyor. Yapılan kontrollerde, "Hastanede yatmasına gerek yok, izolasyon yeterli" denirse konaklayacağı otele gidebiliyor. Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği arasında varılan mutabakata göre otellerde Covid-19 tespit edilenler için izole edilmiş bir kat veya ayrı bir blok oluşturulacak ve tedavilerine burada devam edilecek. Otelde kalacağı süre içinde tedavisi bitmezse, taburcu edilene kadar misafir edilecek. Bu süre içindeki konaklama masrafı otel tarafından karşılanacak.

Ülkeye giriş ve çıkışlarda seyahat öncesinde özel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu.

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerde karantina uygulamasını kaldırdı.

Türkiye’ye giriş çıkışlarda uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Haziran’da yayımlanan "Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarımızdan Giriş Çıkışları" genelgesiyle düzenlendi. Buna göre Türkiye-İran arasındaki kara sınır kapısı hariç tüm kapılar açıldı.

Genelgeye göre Türkiye’ye giriş çıkışlardaki kontroller sırasında semptom görülenler ve ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz PCR testi yapılacak. Bu sürece ilişkin ayrıntılar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Video izle 04:13 Türkiye çok mu erken normalleşti?

Almanya'da ise ülkeye giriş çıkışlar Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) belirlediği kriterlere göre yapılıyor. Enstitünün hazırladığı ve düzenli olarak güncellenen listedeki riskli ülkelere gidenler, Almanya’da dönüşte 14 gün karantinaya alınıyor. Karantinadan muafiyet için kişinin Covid-19 semptomları göstermediğini ve koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belgeleyen raporu ülkeye girişte ibraz etmesi gerek. Salgın hastalıklar konusunda yetkili olan RKI, raporları kabul edilen ülkeler listesine 18 Haziran'da Türkiye'yi de ekledi.

Peki Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenleri Almanya’ya dönüşte neler bekliyor? İbraz etmeleri gereken raporu nasıl ve nereden alabilirler?

14 günlük karantinadan muaf olabilmek için, seyahat eden kişinin Almanya’ya girişinden en geç 48 saat önce test yaptırmış olması ve sonucun negatif çıkmış olması gerekiyor.

Türkiye’de 73 ilde Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği toplam 129 Covid-19 tanı laboratuvarı var.

Türkiye'de isteyen herkes PCR testi yaptıramıyor. Önce hastaneye başvurması gerekiyor, Covid-19 semptomlarından herhangi birini gösterdiği anlaşılırsa test yapılıyor. Ancak yurt dışına gidecek olanlar için Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları koordineli çalışarak prosedürlerin yerine getirilmesini sağlıyor.

Buna göre yurtdışına çıkacak olanlar, bulundukları yerin ilçe sağlık müdürlüğüne başvurarak PCR testi yaptırmak istediklerini belirtiyor. Herhangi bir semptom göstermese de gideceği ülkedeki kurallar gereği test yapılması zorunluysa ya doğrudan ilçe sağlık müdürlüğünde ağız veya burundan sürüntü alınarak yetkili laboratuvara gönderiliyor ya da başvuran kişi hastaneye sevk ediliyor. Hangisinin yapılacağına, o bölgedeki hastanelerin yoğunluk durumuna göre ilçe sağlık müdürlüğü karar veriyor.

PCR testinin sonucunu 1-3 saat arasında almak mümkün. Laboratuvarın yoğunluğuna göre sonucun çıkması 24 saati bulabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre Türkiye'de Covid-19 testleri ücretsiz yapılıyor. Ancak buna rağmen bazı özel hastaneler test için ücret talep edebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşanlar Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alo 170 hatlarını arayarak bildirebilir.

Almanya’ya girişte gösterilecek raporun geçerli olması için, son 48 saat içinde yapılmış PCR testinin ISO 15189 veya ISO/IEC 17025 sertifikalı olması şartı var. Bu nedenle yola çıkmadan önce Türkiye'de test yaptıracak olanların Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezlere başvurması önemli.

Türkiye'den Almanya'ya karayoluyla seyahat edenler, yola çıkmadan önce test yaptıramadıysa Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında veya sınırdan geçtikten sonra bu iki ülkeden birinde test yaptırabilir. Test sonucu negatif çıkarsa Almanya’ya girişte ibraz edebilir.

Türkiye içindeki ve Türkiye çıkışlı yurtdışı uçuşların tamamında yolcuların HES kodu edinmesi zorunlu. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile kişiye özel bir kod alınıyor. Geçerli bir HES kodu olmadan bilet almak mümkün değil. Biletini bu uygulamadan önce almış olanlar da seyahat öncesinde HES kodu edinerek biletine eklemek zorunda.

Emine Algan

© Deutsche Welle Türkçe