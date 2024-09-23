Yeni rapor: Sinan Ateş'i sadece Eray Özyağcı vurdu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde beş kurşunla öldürülmüş, kurşunlardan dördünün öldürücü olduğu tespit edilmişti.

Ancak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren Sinan Ateş cinayeti davasında savunma yapan tetikçi Eray Özyağcı, Ateş'in ayaklarına ateş ettiğini, başına isabet eden kurşunun Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in silahından çıktığını öne sürdü. Cinayetin organizatörü Doğukan Çep de benzer bir savunma yaptı. Bu iddiaların üzerine de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet anı görüntülerinin yeniden bilirkişi raporundan incelenmesine karar vermişti.

Görüntüleri inceleyen Adli Bilişim Uzmanı O.A. 17 Eylül tarihli raporunu mahkemeye sundu. Raporda, Eray Özyağcı'nın Sinan Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığının görüldüğü belirtildi. Özyağcı'nın Selman Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı belirtilen raporda, Özyağcı'nın Ahmet Keçik'e doğru da ateş ettiği vurgulandı. Raporda, Keçik'in yerde yatan Sinan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği belirtildi.

Bilirkişi, Selman Bozkurt'un da Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdığı ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığının anlaşılamadığı kaydedildi.

Olay yerinde 35 dakika bekledi

Raporda, cinayetin öncesine ilişkin anlar da değerlendirildi.

Silahlı saldırı olayının öncesinde Eray Özyağcı'nın Erzincan Mandıra yazılı minibüsün önünden geçerek kaldırım kenarında saat 13:00-13:33 arasında yaklaşık 35 dakika beklediği ve zaman zaman telefonla ilgilendiği ifade edildi. Özyağcı'nın genel olarak Sinan Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönünün tersi olan 1437'inci cadde tarafına baktığı ve etrafı gözetlediği aktarılan raporda, Özyağcı'nın saat 13:33'te beklemeyi bitirip 1437'inci cadde tarafına doğru yürüdüğü ve Erzincan Mandıra yazılı hafif ticari aracın önünde saklandığı aktarıldı.

Sinan Ateş'in son anları To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Özyağcı'nın saat 13:34:31'de Sinan Ateş'e ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüz üstü şekilde düştüğü belirtilien raporda, "Özyağcı'nın yerde bulunan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve bunun sonucunda yerde toz kalması net bir şekilde görülmektedir” denildi.

Sinan Ateş duruşması 30 Eylül'de

Sinan Ateş davasına 30 Eylül'de devam edilecek.

Duruşmada 12'si tutuklu 22 sanık, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapacak. Duruşmalar 4 Ekim'e kadar sürecek.

4 Ekim'de mahkemenin son kararını açıklayacağı gibi karar için duruşmayı erteleyebilir.