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Sembol fotoğraf: Bir kimya işletmesinde çalışan işçiler
Sembol fotoğrafFotoğraf: Emin Sansar/AA/picture alliance
EkonomiTürkiye

Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu

2 saat önce

Merakla beklenen yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, çalışanlara ödenecek en düşük maaşın 8 bin 500 TL olacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti net 8 bin 500 TL olarak açıkladı.

Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı.

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklama sırasında orada bulunmadı. 

Erdoğan çalışan ve işveren taraflarının ortak bir rakamda anlaşamadıklarını belirterek, "Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık" dedi.

"Sırtımızda devletin küfesi var"

"Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var" diye konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama sırasında yanında olmayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay daha önce yaptığı açıklamada, "Bizm resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu masada olmayız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 8 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi.

Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, 'küfe' edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın."

 

DW/TY,ET

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