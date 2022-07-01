Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL

Asgari ücrette beklenen ara zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Perşembe günü ilk toplantısını yapmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların Cuma günü tamamlanacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan görüşmelerin ardından bugünkü toplantıda 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapılmış oldu. Erdoğan, asgari ücretin yıl sonunda yeni bir zam daha göreceğini söyledi. Yapılan ara zamla birlikte işverene de 100 liralık destek verilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/PPO via REUTERS

Sendikalar daha önce yaptıkları açıklamada yüksek enflasyonu işaret edip yeni asgari ücretin 6 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtmişti. Zira bu süreçte yıllık tüketici enflasyonu yüzde 70’i aştı.

Asgari ücrete 2022 yılı başında yaklaşık yüzde 50 zam yapılmış ve 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

2016’da 1300 lira olan asgari ücret 442 dolara karşılık geliyordu. 2022’de 5 bin 500 liraya kadar yükselen asgari ücret 329 dolara denk geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre asgari ücretlilerin 2017’de toplam çalışanların içindeki payı yüzde 35 oldu. Bu oran 2021’de ise yüzde 48’e çıktı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?

Belirlenen yeni asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira oldu. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş olurken, SGK primi (işçi payı) aylık 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı) 1003 lira, işsizlik sigortası primi (işveren payı) 1129 lira 42 kuruş, işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira 43 şeklinde hesaplandı.

Toplantıda kim ne dedi?

Türkiye’nin ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uyguladığını ifaden eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunu başarıyla yürütürken, önce salgın sonra savaş yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Kur ve enflasyon yükselişi olarak yaşadık. Fiyat artışı oranları değişik olsa da ekonomik işleyiş farklıdır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaş sorunu çözümüne yöneltiyoruz. Yaklaşık dört yıldır uyguladığımız programda önceliğimiz, iş, aş, huzur, umut korunması olmuştur. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı enflasyon sıkıntılarını asla görmezden gelmedik. Her insanın refah kaybını telafi edecek tedbirleri devreye aldık ve devam ediyoruz. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. Çalışanları enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında da destekledik. Yıl başında ciddi artış yaptık. Artışı işverenin üzerine yıkmadık. Tüm maaşların asgari ücret kadar kısmında aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Aralık ve Ocak aylarında enflasyon artışı, maaş zamlarının yetersiz kalmasına sebep oldu. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşına yüzde 40 üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Asgari ücrete 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yaptık. Asıl artışı yıl başında (2023) yapacağız."

Çalışanların enflasyona karşı korunacağını ifade eden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bugüne kadar koruduğumuz gibi koruyacak bir neticeye ulaştırdık, size arz ettik. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılması tüm çalışanlara yansıyacaktır. Tüm kamu çalışanları ortalama olarak 300-350 lira gelir elde edeceklerdir" diye konuştu.

"Denge bulmaya çalıştık"

İşverenler olarak bütün imkanların zorlandığını söyleyen TİSK Başkanı Özgür Akkol, "Tüm paydaşların faydası için gayret gösterdik. Güzel bir rakam belirledik, bu sene özel güncelleme yapmak için hızlıca toplandık. Tartışma ve farklı görüşler olabilir, bütün imkanlarımızı zorlayarak, çalışma, işveren, istihdamı gözeten denge bulmaya gayret ettik. Asgari ücret temel ücrettik, esas olan ortalama ücretin artmasıdır. Mutabakatla belirledik asgari ücreti. Tüm çalışanların ücretinden asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması devam edecek" dedi.