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Emre Eser
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Önerdiğimiz Diğer Haberleri
Enflasyonun "köpüğü" alınabilecek mi?
Ekonomistlere göre mevcut para ve maliye politikaları ile enflasyonun kısa vadede düşmesi çok zor.
Ekonomi
05.01.2022
5 Ocak 2022
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Diğer Haberleri
Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonu yaşayacak
Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonu yaşayacak
Ekonomistlere göre mevcut politikalarla Türkiye, uzun dönem yüksek enflasyonla yaşamaya devam edecek.
Ekonomi
18 saat önce
18 saat önce
Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor
Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor
Her ürün için kritik öneme sahip olan ambalaj maliyetleri hammaddedeki fiyat artışları sonrası yükselişe geçti.
Ekonomi
22 saat önce
22 saat önce
Doğal gaz zammı: Ucuz enerji döneminde sona mı gelindi?
Doğal gaz zammı: Ucuz enerji döneminde sona mı gelindi?
Doğal gaza gelen son zamları değerlendiren uzmanlar, ucuz enerji döneminin kapandığı ve zamların tüm sektörlere yansıyac
Ekonomi
01.04.2022
1 Nisan 2022
Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor
Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor
Demir çelik fiyatlarındaki artış konut, makine, otomotiv ve beyaz eşya fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
Ekonomi
26.03.2022
26 Mart 2022
Ev eşyasına yeni zamlar kapıda
Ev eşyasına yeni zamlar kapıda
Sektör temsilcilerine göre mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 10, küçük ev eşyalarında ise yüzde 30 zam bekleniyor.
Ekonomi
15.03.2022
15 Mart 2022
Savaş raflardaki fiyatları baskılıyor
Savaş raflardaki fiyatları baskılıyor
Savaş, Türkiye'nin ithalatında arz güvenliğini tehlikeye attı. Sektör, belirsizliğin raflara yansıdığını belirtiyor.
Ekonomi
05.03.2022
5 Mart 2022
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