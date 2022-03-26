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Emre Eser

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Önerdiğimiz Diğer Haberleri

Türkei Symbolbild Lira

Enflasyonun "köpüğü" alınabilecek mi?

Ekonomistlere göre mevcut para ve maliye politikaları ile enflasyonun kısa vadede düşmesi çok zor.
Ekonomi
5 Ocak 2022
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Diğer Haberleri

Pazar yerinde alışveriş yapan bir kadın, pazarcıya para veriyor

Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonu yaşayacak

Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonu yaşayacak

Ekonomistlere göre mevcut politikalarla Türkiye, uzun dönem yüksek enflasyonla yaşamaya devam edecek.
Ekonomi
18 saat önce
Tetra Pak | Vor 70 Jahren vorgestellt

Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Her ürün için kritik öneme sahip olan ambalaj maliyetleri hammaddedeki fiyat artışları sonrası yükselişe geçti.
Ekonomi
22 saat önce

Doğal gaz zammı: Ucuz enerji döneminde sona mı gelindi?

Doğal gaz zammı: Ucuz enerji döneminde sona mı gelindi?

Doğal gaza gelen son zamları değerlendiren uzmanlar, ucuz enerji döneminin kapandığı ve zamların tüm sektörlere yansıyac
Ekonomi
1 Nisan 2022
Hazır çelik plakalar önünde duran bir işçi

Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor

Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor

Demir çelik fiyatlarındaki artış konut, makine, otomotiv ve beyaz eşya fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
Ekonomi
26 Mart 2022

Ev eşyasına yeni zamlar kapıda

Ev eşyasına yeni zamlar kapıda

Sektör temsilcilerine göre mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 10, küçük ev eşyalarında ise yüzde 30 zam bekleniyor.
Ekonomi
15 Mart 2022
Ancak gelinen noktada özellikle yağ ithalatında sıkıntılar yaşanıyor

Savaş raflardaki fiyatları baskılıyor

Savaş raflardaki fiyatları baskılıyor

Savaş, Türkiye'nin ithalatında arz güvenliğini tehlikeye attı. Sektör, belirsizliğin raflara yansıdığını belirtiyor.
Ekonomi
5 Mart 2022
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