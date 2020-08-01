"Yeni öğretim yılında kaos başlayacak"

Önümüzdeki hafta Berlin de dahil Almanya'nın bazı eyaletlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Okullarda normal ders düzenine nasıl geçileceği sorusu ve alınması gereken koronavirüs tedbirleri konusunda Berliner Morgenpost gazetesinde şu yorum yer alıyor:

''Gerçek şu ki henüz bir çok konu açıklığa kavuşturulmuş değil. Göstergeler koronavirüs salgınının Berlin'de de tekrar hız kazanabileceğine işaret ediyor. Peki uzak ülkelerdeki tatillerinden ya da vatanlarından geri dönen öğrenciler için nasıl bir yol izlenecek? Ya da okullarda uygulanması gereken maske takma çılgınlığı nasıl uygulanacak? Koridorlarda maske takmak zorunlu, ama sınıfta değil. Bu hafta ortasına kadar Berlin senatosunun yeni dönem için kararlar alması bekleniyor. Ama bunun için çok geç kalındı. Okuların açılmasına bir hafta kala kuralların okullara çoktan gönderilmiş olması gerekirdi. Yeni eğitim-öğretim yılı da geride bıraktığımız dönem gibi kaos ortamında başlayacak gibi görünüyor.''

Hannoversche Allgemeine Zeitung'un aynı konudaki yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

''Yaz aylarının gelmesiyle alınan özgürlük kararları bir çok farklı bölgede koronavirüs vaka sayılarının artmasına neden oldu. Ülke çapındaki toplam vaka sayısı günde 1000 gibi tehlikeli rakamlara ulaştı. Şimdi siyasetçiler, Almanların tatil sevdasını hafife almalarının sonuçlarıyla karşı karşıya. Risk bölgelerinden geri dönecek olan insanlar hesaba katılmamıştı. Bu konudaki kararlar son anda aceleci bir şekilde alındı. Ancak kötü olan ise aynı durumun yakında okullarda da yaşanacak olması. Tatil öncesi düşük orandaki vaka sayısından yola çıkan eğitim bakanları, aileler, öğrenciler ve öğretmenlere tatil sonrası normal ders düzenine geçileceği sözünü vermişti. Şimdi de işlerin bu şekilde yürümeyeceğini öngördükleri halde bu planlarında ısrar ediyorlar.''

Alman basınında bugün geniş yankı bulan konulardan biri de hafta sonu Berlin'de düzenlenen korona önlemeleri karşıtı gösteriler. Neue Osnabrücker Zeitung bu konuda şu yorumu getiriyor:

''Berlin'de sağcı ve solcu popülistlerin yanı sıra ezoterizme inanan yaklaşık 20 bin kişiden oluşan tuhaf bir ittifak 'salgın bitti' gibi muğlak bir sloganla bir araya geldi. Ve buna ifade özgürlüğü deniyor. Ancak kasten hijyen kurallarına uymayanların bu şekilde başkalarının sağlığını tehlikeye atması anlayışla karşılanamaz. Demokrasimiz nefret dolu tartışmalara ve aptallığa izin veriyor olabilir, ama virüs aptallığı ve sorumsuzluğu affetmiyor. Bilinçli bir şekilde koronavirüs kurallarını göz ardı eden gösterilerin tekrarlanmasına izin verilmemeli. Yetkililier virüsün hızlıca yayılmasına neden olacak etkinliklerin önüne geçmeli.''

Süddeutsche Zeitung aynı konuda şu görüşe yer veriyor:

''Saskia Esken, hafta sonu bu tip protestoların nasıl çözülmeyeceğini gösterdi. Twitter aktivisti ve aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı olan Esken yürüyüşe katılan herkesi son günlerin moda kelimesi olan ''Covid aptalları'' olarak nitelendirdi. Tabii ki herkes bunu düşünüyor olabilir ve bu kelimeyi kullanabilir. Ama bir de insanın, kendini bu şekilde nitelendirilenlerin yerine koyması gerekir. Siz olsanız, size bu şekilde hitap eden biriyle diyaloğa geçmek ister misiniz? Her protesto yürüyüşünde olduğu gibi hafta sonu yapılan protestoda da sadece fanatikler değil, endişe duyan ve kararsız olanlar da vardır. Ama tabii sizin amacınız bu insanlara ortak bir düşman sunmak ve onların birbirine kenetlenmesini sağlamak ise o zaman hükümet ortaklarından biri olan SPD başkanının tweetine benzer şeyler yazabilirsiniz.''

DW / NS, HS

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