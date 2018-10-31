 Yemen için barış görüşmeleri başlatılıyor | DÜNYA | DW | 02.11.2018

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DÜNYA

Yemen için barış görüşmeleri başlatılıyor

BM'nin son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımladığı Yemen savaşında barış görüşmeleri için harekete geçildi. ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere taraflara saldırılarını sonlandırma çağrısını yineledi.

Yemen - Schulweg in Taiz (DW/K. Al Banna)

 

ABD, üç yılı aşkın süredir iç savaşın sürdüğü ve büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen'de barış görüşmelerinin başlatılmasını istiyor. 30 gün içinde ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan ABD hükümeti, başta Suudi Arabistan olmak üzere çatışan taraflar üzerindeki baskı da artırıyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Çatışmaların sonlandırılmasının zamanı geldi" ifadesini kullandı. Pompeo, bu ay içerisinde barış görüşmelerine başlanacağını açıkladı. Yemen'de barış görüşmeleri için daha önce başlatılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru düzenlenen hava saldırılarının sonlandırılmasını gerektiğini belirtti.

Ancak Pompeo, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de sivillerin bulunduğu bölgeleri vurmaya da bir son vermesi gerektiğini belirtti. Bakan, bu ay içerisinde başlatılacağını duyurduğu barış görüşmelerinin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Griffiths de ABD'nin barış görüşmeleri için başlattığı girişimden memnuniyetini dile getirdi. BM yetkilisi, kurumunun yakın tarihteki en büyük insani felaket olarak tanımladığı Yemen savaşının sonlandırılması için askeri bir çözümün mümkün olmadığına dikkat çekti.

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Yemen'de yapılacak barış görüşmelerinde, Yemen Merkez Bankası'nın durumu, tutuklu takası ve başkent Sana'daki limanın yeniden faaliyete geçirilmesi yer alıyor. Yemen hükümeti Perşembe günü bir açıklama yaparak, barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtmişti. Ancak Yemen hükümeti Husilerin kontrolü ndeki Hudeyde kentinin de yeniden hükümetin kontrolüne geçmesini talep ediyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için girişimde bulunan ABD ve aynı zamanda Almanya'yı da Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı nedeniyle sert şekilde eleştiriyor. Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine yeni silah satış onayı verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Yemen savaşı nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı durdurulmamıştı.

dpa/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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