 Yemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi′ne sunuldu | DÜNYA | DW | 19.11.2018

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DÜNYA

Yemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu

Yemen’de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin taslağın BM Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu açıklandı. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor.

Jemen Krieg l Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

Yemen’deki barış sürecine ilişkin hazırlanan taslağın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu açıklandı. İngiltere tarafından sunulan taslak metinde liman kenti Hudeyde’de acil ateşkes çağrısı yapılıyor ve savaşan tarafların insani yardımların halka ulaştırılması için iki hafta içinde bütün engelleri kaldırması talep ediliyor.

Söz konusu taslakta taraflara Yemen'in Kızıldeniz’e açılan kapısı konumundaki liman kenti Hudeyde'de ve Yemen'in sivil nüfusun yoğun olduğu diğer bölgelerindeki çatışmaları bitirme, bölgedeki ülkelere ve deniz bölgelerine yönelik bütün füze ve insansız hava aracı saldırılarını sona erdirme çağrısı yapılıyor. 

Metinde ayrıca savaşan taraflardan “ticari ve insani yardım malzemesi, gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer temel ithal malzemelerin engelsiz dolaşımını kolaylaştırmaları ve ülke çapında taslağın kabul edilmesinden sonraki iki hafta içinde bu akışı engelleyebilecek her türlü bürokratik engeli kaldırmaları” talep ediliyor.

Ateşkes anlaşması, tasarının kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Taslak çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların sonlandırıldığına dair iki hafta içinde Güvenlik Konseyi'ne rapor sunması gerekiyor.

Taslağın oylanacağı tarih henüz kesinleşmedi. Taslak metnin kabul edilmesi için dokuz ülkenin onay vermesi ve ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın metni veto etmemesi gerekiyor.

Husiler'den  "ateşkese hazırızaçıklaması

İran destekli Şii Husiler, daha önce roket saldırılarını sonlandırabileceklerini açıklamıştı. Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin barış sağlanmasından yana tavır sergilemesi halinde Husilerin de buna hazır olduğu belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşı son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımlıyor. Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dâhil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor. Suudi koalisyonunun Mart 2015'te müdahale ettiği ülkede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor.

DW,AFP,rtr/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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